ضاحي خلفان لـ الإخوان: سأنتف ريشكم كالدجاج

شن ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي هجوما على جماعة الإخوان الإرهابية واصفا إياهم بالدجاج.



وقال خلفان على تويتر: "قاقوا يا إخوانجية كما يقاقي الدجاج، تنتيف ريشكم وتعريتكم علي".



وتحدث خلفان عن قراءته لكتاب سر المعبد للكاتب ثروت الخرباوي، قائلا: "في الجزء الثاني من سر معبد الاخوان.. ثروت الخرباوي ..يفك شيفرة معبدهم للقارئ".



ونقل عن كتاب الخرباوي جملة "طريق الإخوان غير طريق الله".



وصدر للمحامي المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، ثروت الخرباوي، مؤخرا الجزء الثاني من كتاب سر المعبد الذي يفضح خلاله أسرار الجماعة الإرهابية.