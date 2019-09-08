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أخبار العالم

اللقطات الأولى للدوريات التركية الأمريكية في المنطقة الآمنة بسوريا.. فيديو وصور

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 07:28 ص
الدوريات المشتركة
الدوريات المشتركة
حسام رضوان
نشرت قناة "روسيا اليوم"، اليوم الأحد، اللقطات الأولى للدوريات التركية الأمريكية المشتركة في المنطقة الآمنة شرق الفرات شمالي سوريا.

وقالت القناة إن الدوريات يجرى تسييرها بين قريتي الحشيشة ونص تل شرق مدينة تل أبيض.

وأضافت أن الدورية المشتركة تستغرق ساعتين، ومن ثم تعود القوات التركية لمواقعها داخل أراضيها مرة أخرى.

ويأتي ذلك تنفيذا للاتفاق الذي أبرمته أنقرة وواشنطن في أغسطس الماضي بشأن إنشاء مركز تنسيق للعمليات المشتركة ومنطقة آمنة شمالي سوريا.
اللقطات الأولى للدوريات التركية الأمريكية في المنطقة الآمنة بسوريا.. فيديو وصور
اللقطات الأولى للدوريات التركية الأمريكية في المنطقة الآمنة بسوريا.. فيديو وصور
اللقطات الأولى للدوريات التركية الأمريكية في المنطقة الآمنة بسوريا.. فيديو وصور
اللقطات الأولى للدوريات التركية الأمريكية في المنطقة الآمنة بسوريا.. فيديو وصور

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