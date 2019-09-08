أزمات النجوم على السوشيال ميديا.. زينة تسخر من شعر السيدات.. تعليق خادش للحياء من محمد رمضان.. وأزمة ياسمين صبري مع مصابي متلازمة داون

أحمد عبد الله محمود يسيء للمصريين

محمد رمضان يحذف وصف بيومي فؤاد بـ النحيت

هيفاء حسين تتراجع عن وصف الأقصى بقبلة اليهود

زينة

ياسمين صبري

محمد رمضان

هيفاء حسين

شهيرة

غادة عبد الرازق

أحمد عبد الله محمود

حالة كبيرة من الجدل يثيرها بعض النجوم على السوشيال ميديا، فبعد أن يحدثوا ضجة بمنشوراتهم، وتعرضهم لأزمات، يتراجعون مضطرين ويعدلون ما كتبوه، أو يعتذرون عنه.ويرصد «صدى البلد» في التقرير التالي، أبرز النجوم الذين وضعوا نفسهم في مأزق بسبب تعليقاتهم ومنشوراتهم على السوشيال ميديا.قبل عدة أيام سخرت الفنانة زينة، من رد فعل النساء في الساحل الشمالي، بعد انتهاء مفعول ماسك الكيراتين على شعرهن، ليعود بعدها مجعدًا، حيث نشرت عبر ستوري "إنستجرام"، صورة للفنان عادل إمام، من فيلم "الهلفوت"، وتضمن محتوى الصورة، "كوميكس" يسخر من شعر السيدات المجعد، مما عرضها للهجوم والانتقادات.قبل أشهر قليلة، نشرت ياسمين صبري عدة صور على "إنستجرام"، وهي تمارس الرياضة، داخل «الجيم» وهي واقفة على رأسها وقدميها مرفوعة للأعلى، فتلقت تعليقا من أحد الأشخاص قال لها إنه فعل هذه الحركة وهو طفل في عمر الـ6 سنوات، لترد عليه قائلة: «نعم أراهن أنك فعلت ذلك ولهذا تعاني الآن من متلازمة داون».وضعت ياسمين صبري، نفسها في أزمة بعد هذا التعليق، بسبب سخريتها من مصابي متلازمة داون، فتعرضت لهجوم كبير على السوشيال ميديا، فاضطرت ياسمين لمسح التعليق، وكتبت تغريدة عبر "تويتر" توضح فيها حقيقة ما حدث، حيث وجهت حديثها للشخص الذى علقت عنده قائلة له: «أنت السبب الوحيد لكتابة هذه التغريدة.. وليس لأي شخص آخر .. الشخص الذى كنت أتحدث إليه هو أخى.. وأنا نواياي واضحة.. ولم أقصد أى أذى.. أرسل لك حبى واحترامي».وبعدها، طالبت المهندسة أمل مبدي، رئيس الاتحاد الرياضى المصرى للإعاقات الذهنية، الفنانة ياسمين صبري، بتقديم اعتذار رسمي للأشخاص ذوي متلازمة داون وأسرهم، فاستجابت «ياسمين» واعتذرت من خلال تغريدة حسابها الشخصي على "تويتر"، قائلة: «اعتذارى لكل من أسأت إليهم لم أقصد أى إساءة»، لتنهي هذه الأزمة.وقبل ذلك، نشر الفنان محمد رمضان، صورة له عبر حسابه الشخصي على تطبيق "إنستجرام"، ظهر فيها نصف عارٍ، خلال قضائه الإجازة الصيفية في أحد المنتجعات السياحية.وعلق أحد متابعي محمد رمضان على صورته قائلًا: «أكتر ممثل بكرهه»، ليرد «رمضان» عليه بتعليق خادش للحياء، قصف به جبهة هذا الشاب.وفي يوليو 2016، تراجع محمد رمضان عن وصف الفنان بيومي فؤاد بـ «النحيت»، وذلك بعد نشره منشورا هاجم فيه الأخير بسبب انتقاد وجهه لـ «رمضان» عن دوره في مسلسل «الأسطورة» الذي تم عرضه في شهر رمضان من نفس العام.وكتب محمد رمضان في منشوره على "فيس بوك" قبل التعديل: «ما شاء الله، وكان عندك وقت كمان تشوف الأسطورة يا بيومي؟! سيبك من النقد وركز في شغلك زميلي النحيت».وبعد لحظات من انتشار تعليق محمد رمضان على المواقع الإلكترونية، وانتقاد البعض له سارع في تعديله وحذف كلمة «نحيت»، ليكون كالتالي: «ما شاء الله، وكان عندك وقت كمان تشوف الأسطورة يا بيومي؟! ده انت تشتغل ناقد بقى "بصوت رفاعي الدسوقي».جاء ذلك ردًا على الانتقادات التي وجهها بيومي فؤاد لمحمد رمضان فيما يخص مسلسل "الأسطورة"، وقال بيومي إن رمضان كان عليه عدم تجسيد مثل هذه الشخصيات مرة أخرى.في شهر مارس الماضي، عدلت الفنانة البحرينية هيفاء حسين تعليقها على صورتها التي ظهرت فيها خلال زيارة القدس الشريف، الذي وصفت من خلاله المسجد الأقصى بقبلة المسلمين واليهود معًا، فجاء نص التعليق بعد تعديله من دون وصف الحرم الثالث بقبلة المسلمين واليهود.ويأتي ذلك بعد أن أثارت هيفاء حسين، حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، من خلال التعليق على نفس الصورة والذي قالت فيه مسبقًا وقبل التعديل: «لحظات استثنائية رغم الصعوبات وخطورة الوضع لكن كانت أروع زيارة وتستحق التضحية بأعمارنا وهي زيارة المسجد الأقصى أولى القبلتين وهي قبلة المسلمين واليهود.. الحمدلله الذي رزقنا زيارة البيت المقدس».وتعرضت هيفاء حسين لحملة كبيرة من الانتقادات على السوشيال ميديا، فوصفها البعض بأنها تقوم بالتطبيع علانية، فقالت إحدى الناشطات: «هذا تطبيقي بالواضح الفاضح»، والبعض الآخر شن هجومًا كبيرًا عليها وصل إلى حد الشتائم واصفًا إياها بالجهل.في فبراير الماضي، نشرت الفنانة المعتزلة شهيرة، بيانًا لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ردت به على حالة الجدل التي أثيرت حول ظهورها وهي دون حجاب الرأس، في صورة التقطت لها مع الفنانة سهير رمزي التي ظهرت كذلك أيضًا، وكان بجوارهما مصمم الأزياء هاني البحيري، لتؤكد من خلالها أنها تلتزم بقرار الأزهر الشريف حول الحجاب، وتتراجعت عن خلعه.في نوفمبر 2018، قامت غادة عبد الرازق بحذف منشورها المثير للجدل عبر حسابها الشخصي على تطبيق "إنستجرام"، الذي اتهمت من خلاله إحدى شركات الإنتاج بمنعها من التمثيل وتهديد مستقبلها الفني، وهو ما أدى إلى تصدرها مؤشر البحث جوجل خلال تلك الفترة.وكانت غادة عبد الرازق تعرضت لهجوم كبير بسبب هذا المنشور، حتى أنها تصدرت تريند "تويتر" بهاشتاج #غادة_عبدالرازق_أفشل_ممثلة، ما دعا لاحقا لإغلاق التعليقات على حسابها في "إنستجرام".وفي يناير من عام 2018، تراجع الفنان أحمد عبد الله محمود، عما كتبه عبر صفحته على موقع "فيس بوك" عندما كتب "شعب جعان"، مما أثار حفيظة الكثير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.تدوينة عبد الله محمود جاءت بعد سرقة سيارته الخاصة من داخل الكمبوند، الذي يسكن فيه، مما أخرجه عن شعوره، مبديا اعتذاره لأي شخص شعر بالإهانة من كلماته.