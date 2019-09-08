ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ننشر قائمة اسماء المدارس المتميزة في تجارب الإخلاء بحالات الطوارئ

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 02:08 م
اخلاءات الطوارئ
اخلاءات الطوارئ
ياســـمين بدوي
نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم ، حفلًا لتكريم المدارس المتميزة في كل محافظات مصر ، في تنفيذ التدريبات الميدانية على خطة الإخلاء في حالات الطوارئ .

و كرم المهندس زياد عبد التواب، رئيس مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وقيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال الحفل المدارس الفائزة فى تنفيذ خطط الإخلاء فى حالات الطوارئ للعام الدراسى الماضى 2018 /2019.

حضر حفل التكريم الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، والدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، وأحمد خضر ومحمد الروبى وإيهاب الغمرى من الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ومندوبين من المدارس الفائزة، إضافة إلى أعضاء من الإدارة المركزية للأمن.

وتضمنت قائمة المدارس الفائزة، الليسية الفرنسية بالقاهرة ، والشهيد إبراهيم الرفاعى الرسمية المتميزة ، وبئر العبد الاعدادية بنين والشهيد أحمد محسن عبدالسلام الثانوية الصناعية ، ومعهد النور للمكفوفين وقطور التجارية بنات ، والشهيد محمد سيد أحمد عبد الله الاعدادية بنين ، وبنى حسين الثانوية المشتركة ، والزقازيق الثانوية بنين والجمهورية الاعدادية بنين ، والمحبة الإلهية و16 اكتوبر الاعدادية بنين ، وأبو زنيمة الثانوية بنات ، وبنت الشاطئ المسائية بنات ، والتعاونيات الاعدادية بنين ، وأبو بدوى الاعدادية والصناعات الزخرفية بنين ، وعبد الفتاح منصور نصار للتعليم الأساسى .

كما شملت القائمة ايضا أسوان الفندقية المتقدمة ، ومحمد عامر الابتدائية الجديدة ، ورأس الحكمة الاعدادية ، والشهيد سيد صبحى والشافعى علام الاعدادية ، وأحمد ضيف الله للتعليم الأساسى ، والأمل للصم والبكم بسوهاج ، وموط الثانوية الصناعية والقاضى الابتدائية بقنا والمنارة الخاصة وبلقيس الاعدادية بالقليوبية.

وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، إن الحكومة المصرية تهدف إلى إصلاح شامل للجميع بجودة عالية دون تمييز ، ومرتكزا على المتعلم للمساهمة فى بناء الشخصية المتكاملة لتخريج مواطن مستنير قادر على المنافسة الإقليمية والمحلية.

وأوضح مجاهد خلال كلمته في حفل التكريم ، أن خطط الإخلاء التي تحرص الوزارة على تنفيذها في المدارس خلال العام الدراسي ، تعمل على تدريب الطلاب والمعلمين على كيفية التعامل مع الأزمات والكوارث وتوعيتهم لتحقيق الاستقرار داخل المدارس.

وعرضت الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نموذج لخطة الإخلاء التي تم تجربتها داخل إحدى المدارس خلال العام الدراسي الماضي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

معلومات الوزراء يكرم المدارس المتميزة في تنفيذ خطط الإخلاء في حالات الطوارئ

ترشيحاتنا

الآن.. احصل على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019

استعدادا لكانو سبورت.. فايلر يفاجئ الجميع بقرار جديد في تدريبات الأهلي

برلماني يكشف مفاجأة سارة بشأن تخفيضات مصر للطيران

جينفير لوبيز تشعل الأجواء بـ تورنتو السينمائي خلال عرض فيلمها Hustlers

التشكيل المتوقع.. ثلاثي ناري في هجوم بيراميدز أمام الزمالك بـ نهائي كأس مصر

لن تدفع الدية للضحايا.. براءة شركة بن لادن من قضية سقوط رافعة الحرم

حاول اغتصابها وسط الذرة.. شجاعة طالبة الشرقية تصدت لذئب بشرى.. صور

مارست الرذيلة مع صديقه وسامحها.. تفاصيل جديدة فى واقعة مقتل سائق البحيرة على يد زوجته وعشيقها

قتلت زوجها على طريقة الموساد.. سماح مارست الرذيلة مع عشيقها على جثة أبو العيال .. تفاصيل جريمة المنوفية

مرتضى منصور: رفضت 180 مليون جنيه من تركي آل الشيخ لهذا السبب

هزيمة مشروع إيران.. السعودية والإمارات تصدران بيانا مشتركا هاما حول اليمن

4 سيارات تختفي من الشارع نهائيا بسبب قانون المرور الجديد.. تعرف عليها

قانون المعاشات الجديد.. تعرف على حالات الجمع بين المرتب والمعاش

علي جمعة: كل ميت نجس إلا 5 أموات ..فيديو

تحرش بها وطلب مرافقتها إلى الغرفة.. التفاصيل الكاملة لحادث فندق صبيا بالسعودية

قبلات وأحضان مذيعة سعودية لزوجها تفجر غضب إعلامي إماراتي.. فيديو

الإعلان خلال ساعات.. ارتفاع أسهم حسن شحاتة فى قيادة منتخب مصر

اتحاد الكرة يكشف حقيقة تولي إيهاب جلال تدريب منتخب مصر الوطني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ كتف وكتف.. ابنة الحضرى بإطلالة أنثوية بيضاء

بـ شراب شفاف وشورت قصير.. دارين حداد تظهر بـ إطلالة مثيرة

مكشوف الصدر.. ريم مصطفى تستعرض أنوثتها.. والجمهور: سندريلا