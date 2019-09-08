ننشر قائمة اسماء المدارس المتميزة في تجارب الإخلاء بحالات الطوارئ

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم ، حفلًا لتكريم المدارس المتميزة في كل محافظات مصر ، في تنفيذ التدريبات الميدانية على خطة الإخلاء في حالات الطوارئ .





و كرم المهندس زياد عبد التواب ، رئيس مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وقيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال الحفل المدارس الفائزة فى تنفيذ خطط الإخلاء فى حالات الطوارئ للعام الدراسى الماضى 2018 /2019.





حضر حفل التكريم الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، والدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، وأحمد خضر ومحمد الروبى وإيهاب الغمرى من الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ومندوبين من المدارس الفائزة، إضافة إلى أعضاء من الإدارة المركزية للأمن.





وتضمنت قائمة المدارس الفائزة، الليسية الفرنسية بالقاهرة ، والشهيد إبراهيم الرفاعى الرسمية المتميزة ، وبئر العبد الاعدادية بنين والشهيد أحمد محسن عبدالسلام الثانوية الصناعية ، ومعهد النور للمكفوفين وقطور التجارية بنات ، والشهيد محمد سيد أحمد عبد الله الاعدادية بنين ، وبنى حسين الثانوية المشتركة ، والزقازيق الثانوية بنين والجمهورية الاعدادية بنين ، والمحبة الإلهية و16 اكتوبر الاعدادية بنين ، وأبو زنيمة الثانوية بنات ، وبنت الشاطئ المسائية بنات ، والتعاونيات الاعدادية بنين ، وأبو بدوى الاعدادية والصناعات الزخرفية بنين ، وعبد الفتاح منصور نصار للتعليم الأساسى .





كما شملت القائمة ايضا أسوان الفندقية المتقدمة ، ومحمد عامر الابتدائية الجديدة ، ورأس الحكمة الاعدادية ، والشهيد سيد صبحى والشافعى علام الاعدادية ، وأحمد ضيف الله للتعليم الأساسى ، والأمل للصم والبكم بسوهاج ، وموط الثانوية الصناعية والقاضى الابتدائية بقنا والمنارة الخاصة وبلقيس الاعدادية بالقليوبية.





وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، إن الحكومة المصرية تهدف إلى إصلاح شامل للجميع بجودة عالية دون تمييز ، ومرتكزا على المتعلم للمساهمة فى بناء الشخصية المتكاملة لتخريج مواطن مستنير قادر على المنافسة الإقليمية والمحلية.





وأوضح مجاهد خلال كلمته في حفل التكريم ، أن خطط الإخلاء التي تحرص الوزارة على تنفيذها في المدارس خلال العام الدراسي ، تعمل على تدريب الطلاب والمعلمين على كيفية التعامل مع الأزمات والكوارث وتوعيتهم لتحقيق الاستقرار داخل المدارس.



