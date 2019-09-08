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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شوه وجهها بميه نار.. عاطل يعتدي على زوجته بعدما طالبته بالامتناع عن المخدرات..صور

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 02:18 م
اللواء مجدى القمرى
اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة
جمالات الدمنهورى
شهدت منطقة كفر سليم بالسناهرة بمدينة كفر الدوار، حادثا بشعا حيث قام بلطجى بسكب مياه نار فى وجه زوجته والإعتداء عليها وطعنها عدة طعنات مما تسبب فى إصابتها بحروق من الدرجة الثانية والثالثة فى وجهها وذلك بسبب مطالبتها له باالامتناع عن تعاطى المخدرات.

وتم نقل المصابة لقسم الحروق بالمستشفى العام بكفر الدوار تحت تصرف النيابة وتمكن رجال مباحث قسم شرطة كفر الدوار من القبض على المتهم.

تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة بلاغا من قسم شرطة كفر الدوار عن الاهالى يفيد بقيام "هريدي. م. ه" عاطل بالاعتداء على زوجته وسكب مياه نار على وجهها وتشويه بمنطقة كفر سليم بالسناهرة بدائرة القسم.

وانتقل على الفور النقيب بدر الطنيخى معاون مباحث القسم وقوة مرافقة له وتم القبض على المتهم وهو فى حالة إدمان للمخدرات وقام أمناء الشرطة بسكب مياه فوقه حتى يتم افاقته وتوصلت تحريات المباحث الى قيام المتهم بتشويه وجه زوجته بمادة كاوية بسبب خلافات أسرية فيما بينهما لإدمانه للمخدرات. 

وأكد شهود عيان بأن المجنى عليها اعتادت الشكوى لأهلها من سؤ معاملة زجها والتعدى عليها عدة مرات من قبل بسبب رفضها ادمانه للمخدرات ولانه بدون عمل ولا يقوم بواجباته المنزلية وقضاء احتياجاتهم المعيشية.

وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
شوه وجهها بميه نار.. عاطل يعتدي على زوجته بعدما طالبته بالامتناع عن المخدرات..صور
شوه وجهها بميه نار.. عاطل يعتدي على زوجته بعدما طالبته بالامتناع عن المخدرات..صور
شوه وجهها بميه نار.. عاطل يعتدي على زوجته بعدما طالبته بالامتناع عن المخدرات..صور
شوه وجهها بميه نار.. عاطل يعتدي على زوجته بعدما طالبته بالامتناع عن المخدرات..صور
شوه وجهها بميه نار.. عاطل يعتدي على زوجته بعدما طالبته بالامتناع عن المخدرات..صور
شوه وجهها بميه نار.. عاطل يعتدي على زوجته بعدما طالبته بالامتناع عن المخدرات..صور
شوه وجهها بميه نار.. عاطل يعتدي على زوجته بعدما طالبته بالامتناع عن المخدرات..صور
شوه وجهها بميه نار.. عاطل يعتدي على زوجته بعدما طالبته بالامتناع عن المخدرات..صور
شوه وجهها بميه نار.. عاطل يعتدي على زوجته بعدما طالبته بالامتناع عن المخدرات..صور
شوه وجهها بميه نار.. عاطل يعتدي على زوجته بعدما طالبته بالامتناع عن المخدرات..صور
شوه وجهها بميه نار.. عاطل يعتدي على زوجته بعدما طالبته بالامتناع عن المخدرات..صور

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