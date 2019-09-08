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دقن وشنب.. أغرب إكسسوارت في أسبوع الموضة في تيويورك

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 09:12 م
صدى البلد
نهى حمدي
ليس هناك حدود في الموضة والإطلالات والإكسسسوارات، والدليل على ذلك ما تشهده منصات عروض الأزياء من العجائب والغرائب التي تفرض ؤالًا واحدًا هل لأحد أت يرتدي مثل هذه الإكسسوارات أو الملابس؟، ليظل هذا السؤال مبهم دون إجابة.

لا يتوقف مصممو الأزياء عن تصميماتهم الغريبة وإبداعاتهم التي تكثر حولها اللغط والجدل، فمن أحد الغرائب التي شهدتها منصات عروض الأزياء مؤخرًا كانت مجموعة اكسسوارات لـ area .

واتسمت مجموعة الاكسسوارات التي قدمتها دار area لـ ربيع وصيف 2020 في اسبوع الموضة في نيويورك بالجرأة والغرابة.

وكانت الإكسسوارات غير تقليدية بالمرة، فكانت عبارة عن فصوص حول العين على شكل تاج، ومجموعة فصوص أخرى تلتف حول منطقة الدقن والشارب، وحزام بالكلمات العربية,

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