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جهاز العلمين الجديدة يعلن التشغيل التجريبي لخطوط النقل بالمدينة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

جهاز العلمين الجديدة يعلن التشغيل التجريبي لخطوط النقل بالمدينة

جهاز العلمين الجديدة
جهاز العلمين الجديدة
آية الجارحي

أعلن المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، عن بدء التشغيل التجريبي لثلاثة خطوط رئيسية للنقل الداخلي، تربط بين أهم المناطق الحيوية والخدمية في المدينة، تمهيدًا للتشغيل الدائم مع بداية الفصل الصيفي، وذلك في إطار حرص جهاز مدينة العلمين الجديدة على تعزيز خدمات النقل الداخلي وتسهيل حركة المواطنين والزوار داخل المدينة. 

وقال رئيس الجهاز: إن الخطوط تشمل خط الإسكان - الجامعات، والذي يربط بين مناطق الإسكان المختلفة ومقار الجامعات والمؤسسات التعليمية، لتسهيل حركة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وخط الإسكان - الشاطئ، ويخدم سكان المدينة ويوفر وسيلة مريحة للوصول إلى الشواطئ العامة والخاصة، بما يسهم في تنشيط السياحة الداخلية ويُسهّل الاستمتاع بالمصيف بأقل مجهود، بجانب خط الإسكان - المحاور الساحلية، ويربط مناطق الإسكان بالمحاور الرئيسية والساحلية للمدينة، ويعزز التكامل بين مناطق الخدمات والسكن والمرافق التجارية والترفيهية.

ونوه المهندس أحمد إبراهيم، عن أن تشغيل هذه الخطوط يأتي ضمن خطة متكاملة لتوفير وسائل نقل حديثة وآمنة لحركة وتنقل المواطنين داخل المدينة من منطقة لأخرى، وتخدم جميع الفئات وتسهم في تحقيق رؤية العلمين كمدينة ذكية متكاملة الخدمات، ويتم العمل على تيسير كل سبل الراحة للمواطنين، وندعو الجميع لتجربة الخطوط الجديدة وإبداء آرائهم لتحسين الخدمة بشكل مستمر.

تجدر الإشارة إلى أن هذا التطوير يأتي كجزء من خطة شاملة لجعل مدينة العلمين الجديدة مدينة مستدامة ذكية، تواكب التطور العالمي في تخطيط المدن الحديثة، وتوفر مستوى عالٍ من الراحة والتنقل الآمن والمنتظم لسكانها وزائريها.

المهندس أحمد إبراهيم جهاز مدينة العلمين الجديدة خط الإسكان

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