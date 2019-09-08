إزاي تعرف الذهب الاصلي من المغشوش.. تفاصيل

كل منا لديه الفضول في معرفة مقتنياته الذهبية اذا ما كانت اصليه ام فالصو، حتى يتأكد من قيمة تلك المقتنيات التي ربما ينخدع فيها البعض في حال شرائها من مصدر غير موثوق، ويقع في فخ الذهب المغشوش.



بأحد محلات الصاغة بحي خان الخليلي كشف الحاج "محمود" من أقدم العاملين بمجال اذهب بالمنطقة الفاطمية ، لموقع "صدى البلد" كيف يتم معرفة الذهب الحقيقي من الفالصو، عبر عدة خطوات يقوم بها الصائغ في حال شرائه للذهب من أحد الزبائن.



وحسب خبرة الحاج "محمود" التي تصل إلى نحو 50 عام في مجال الذهب، يمكن معرفة الذهب الأصلي من خلال استخدام أحد الأحجار المعينة، التي يتم حكها بقطعة الذهب لمعرفة اذا كانت اصلية أم لا وفي حال تغير اللون تعد تلك القطعة ليست أصلية.



ويوضح " محمود"، بأن الصائغ يستخدم مادة كاوية تشبه ماء النار، يسكبها على قطعة الذهب لمعرفة عيارها، وفي حال لم يخف لونها تعد من عيار 24 وفي حال تغير لونها إلى اللون الذهبي داكن في هي من عيار 18 وإذا أصبح لون القطعة

الذهبية داكن للغاية فهو من عيار 14.



ونبه الحاج " محمود" الصائغ بأن في حال اختفاء اللون من قطعة الذهب، فهذا الأمر يدل بان تلك القطعة مغشوشة وليست اصلية، وفي هذه الحالة يتجنب الصائغ شراء تلك القطع وينبه صاحبها بانها ليست بأصلية.



وبحكم خبرة " محمود" يمكنه أن يتعرف على نوع قطعة الذهب وباي مكان بخان الخليلي صنعت، وذلك لعمله في تلك المهنة منذ نعومة أظافره، حيث لا يقوم إلا بتعامل مع زبائنه لضمان عدم غشها.