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رياضة

تصفيات يورو 2020.. إيطاليا تفوز على فيلندا بهدفين.. وإسبانيا تكتسح جزر فاروه برباعية

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 11:29 م
صدى البلد
أحمد هاني
حقق منتخب إيطاليا انتصاره السادس على التوالي بفوزه على مضيفه منتخب فنلندا بهدفين لهدف اليوم الأحد في الجولة السادسة للمجموعة العاشرة من تصفيات يورو 2020.

وواصل منتخب إيطاليا تحليقه في صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 18 نقطة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، وتفوق بفارق ست نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب فنلندا.

وأسفرت باقي المباريات التي جرت اليوم بالجولة ذاتها عن فوز أرمينيا بأربعة أهداف لهدفين على ضيفتها البوسنة والهرسك، فيما تعادل منتخب اليونان بهدف لمثله مع ضيفه منتخب ليشتنشتاين.

وجاء منتخب البوسنة والهرسك في المركز الرابع بسبع نقاط، وحل منتخب اليونان خامسا برصيد خمس نقاط، وقبع منتخب ليشتنشتاين في قاع الترتيب بنقطة واحدة.

وفي نفس المنافسات حقق منتخب إسبانيا فوزا كبيرا نظيره منتخب جزر فاروه بنتيجة 4-0 خلال المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب "المولينون".

وجاء أولي الأهداف فى الدقيقة 13 عبر مهاجم منتخب اسبانيا رودريجو من خلال خطأ دفاعي للاعبي الخصم، وعزز نفس اللاعب من تقدمه فى الدقيقة 49 بعد مرور رائع وتسديد الكرة فى الزاوية البعيدة.

أما الهدف الثالث والرابع فجاءا عبر مهاجم بوروسيا دورتموند وبرشلونة السابق باكو ألكاسير في الدقيقة 90 و93 ، قبل نهاية المباراة.

الفوز رفع رصيد أسبانيا إلى 18 نقطة من 6 انتصارات، متفوقًا بفارق 7 نقاط على أقرب منافسيه المنتخب السويد، في جدول ترتيب المجموعة السادسة .

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