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رياضة

شاهد.. رسالة أحمد الشيخ لجمهوره بمناسبة عيد ميلاده

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 01:11 ص
احمد الشيخ
احمد الشيخ
شروق حمدى
نشر أحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة جديدة، وظهر أحمد الشيخ في الصورة أثناء تواجده في الملعب بـ "تيشرت النادي الأهلي".

وعلق أحمد الشيخ على الصورة: "في يوم ميلادي ربي اكتب لي الخير في القادم من عمري وحقق لي كل ما أتمناه وما أطمح للوصول إليه.. واللهُم أنيّ أستودعك عامًا مضى من عمريّ بأن تغفر لي.. ويا رب غيّر أقداري إلى ما أتمنى إن كان فيها خير فاكتبها لي وحقق لي الأفضل واحفظ لى كل من احب.. ولا تنسونا بالدعاء بكره وانتوا صايمين ❤️".

وهنأ متابعو أحمد الشيخ بعيد ميلاده متمنين له السعادة والنجاح الدائم.

يذكر أن أحمد الشيخ أعلن خبر خطوبته من خلال نشر صورة لحفل خطوبة فى أجواء عائلية.

وكان أحمد الشيخ تعرض لإصابة في مران الفريق الذي يقام على ملعب "مختار التتش" بمقر النادي بالجزيرة.

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