شاهد.. رسالة أحمد الشيخ لجمهوره بمناسبة عيد ميلاده

في يوم ميلادي ربي اكتب لي الخير في القادم من عمري وحقق لي كل ما أتمناه وما أطمح للوصول إليه اللهُم أنيّ أستودعك عامًا مضى من عمريّ بأن تغفر لى يا رب غيّر أقداري إلى ما أتمنى إن كان فيها خير فاكتبها لي وحقق لي الأفضل واحفظ لى كل من احب ولا تنسونا بالدعاء بكره وانتوا صايمين ❤️