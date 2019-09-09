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مرأة

بملابس غريبة.. جوهرة تستعرض رشاقتها

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 08:14 ص
جوهرة
جوهرة
هاجر هانئ
حرصت الراقصة جوهرة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصورا جديدة لها.

ظهرت جوهرة فى الصور بإطلالة غريبة و غير تقليدية، حيث ارتدت جاكيت كاجوال أتسم بالرسومات و الألوان المبهجة و نسقت معه بنطلون يحمل نفس النقوشات، وكشفت الإكلالة عن رشاقة جوهرة.

فيما أنتعلت حذاء أنيق ذا كعب عالى، وارتدت حقيبة بيضاء متوسطة الحجم، وأعتمدت الراقصة جوهرة على شعرها المنسدلا على كتفيها، فيما وضعت مكياجا صاخبا ارتكز على الألوان الترابية.


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