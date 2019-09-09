حمدي النقاز لـ نجم الاهلي السابق: مبتفهمش في الكورة

شن التونسي حمدي النقاز، ظهير أيمن الزمالك، هجومًا لاذعًا، على وليد صلاح الدين نجم الأهلي السابق، بسبب انتقاداته الحادة التي يوجهها له خلال تحليل المباريات.



وقال حمدي النقاز، في تصريحات متلفزة عقب مباراة الزمالك وبيراميدز، إن أداءه أمام بيراميدز ومساهمته في تتويج فريقه بلقب الكأس رسالة لـ وليد صلاح الدين، الذي دائمًا ينتقد أداءه الدفاعي مع الأبيض.



وأضاف حمدي النقاز في حديثه قائلًا، أن وليد صلاح الدين لا يفهم في كرة القدم ولا يعلم سر انتقاداته له، مشددًا على أنه يؤدي دوره الدفاعي على أكمل وجه.



وكان الزمالك قد توج ببطولة كأس مصر، أمس، الأحد، للمرة 27 في تاريخه بعد الفوز على بيراميدز في النهائي بنتيجة 3-0.



وساهم حمدي النقاز في تتويج الزمالك ببطولة السوبر المصري السعودي، والكونفدرالية الإفريقية، بالإضافة إلى لقبي كأس مصر.



