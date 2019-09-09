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اقتصاد

سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار في البنوك اليوم الاثنين 9-9-2019

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 10:16 ص
سعر صرف الجنيه المصري
سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار
آية الجارحي
شهدت أسعار الدولار استقرارا نسبيا، مقابل الجنيه، في البنوك المصرية خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 9-9-2019 .

وسجل الدولار فى بنوك ( مصرف أبوظبى الإسلامى، مصر إيران للتنمية ) 16.46 جنيه للشراء و 16.55 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار فى بنوك (الأهلى المصرى ،مصر ) 16.44 للشراء و 16.54 جنيه للبيع.

كما سجل الدولار فى بنوك (عودة، المصري الخليجي، العربى الأفريقى الدولى) 16.43 للشراء و 16.53 جنيه للبيع.

وسجل الدولار استقرارا فى المصرف المتحد ليسجل 16.42 للشراء و 16.52 جنيه للبيع.

وقدم بنك التعمير والإسكان أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 16.51 جنيه.

وقدم البنك التجاري الدولي CIB أقل سعر لبيع الدولار 16.52 جنيه.

وسجل الدولار فى بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 16.45 جنيه للشراء و 16.55 جنيه للبيع.

واستقر الدولار فى بنوك (الإسكان والتعمير والإسكندرية) عند سعر 16.51 جنيه للشراء 16.61 جنيه للبيع.

واستقر الدولار فى بنوك (الأهلى اليونانى، البركة) عند 16.45 جنيه للشراء و 16.55 جنيه للبيع.

واستقر فى بنوك ( الأهلي الكويتي (بيريوس) ، كريدى اجريكول ، قناة السويس ) عند 16.44 للشراء و 16.54 جنيه للبيع.

وسجل الدولار فى البنك التجاري الدولي CIB نحو 16.42 جنيه للشراء و 16.52 جنيه للبيع.

وشهدت أسعار صرف العملة الأمريكية تراجعا أمام الجنيه المصري بشكل ملحوظ بالتزامن مع تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولى.

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