بخطوات بسيطة.. اتعلمى إزاى تعملي الكوكيز فى البيت على طريقة الشيف توتا.. فيديو

قدمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الاثنين، طريقة عمل الكوكيز.



وتضمنت مقادير عمل الكوكيز.. ما يلي:



3 أكواب دقيق

كوب زبدة

كوب سكر أبيض

كوب سكر بنى

2 ملعقة فانيليا سائلة

ملعقة صغيرة بيكنج صودا

نصف ملعقة بيكنج بودر

2 بيض

2 كوب شوكليت شيبس



ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة عمل الكوكيز، خطوة بخطوة شاهدى الفيديو..

