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توك شو

بخطوات بسيطة.. اتعلمى إزاى تعملي الكوكيز فى البيت على طريقة الشيف توتا.. فيديو

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 02:07 م
صدى البلد
توك شو
قدمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الاثنين، طريقة عمل الكوكيز.

وتضمنت مقادير عمل الكوكيز.. ما يلي:

3 أكواب دقيق
كوب زبدة
كوب سكر أبيض
كوب سكر بنى
2 ملعقة فانيليا سائلة
ملعقة صغيرة بيكنج صودا
نصف ملعقة بيكنج بودر
2 بيض
2 كوب شوكليت شيبس

ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة عمل الكوكيز، خطوة بخطوة شاهدى الفيديو..

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