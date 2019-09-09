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منوعات

لقطات مؤثرة.. طفلة في الخامسة ترعى شقيقها الأصغر المصاب بالسرطان

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 02:09 م
صدى البلد
قسم المنوعات
انتشرت على الإنترنت في الآونة الأخيرة مجموعة من اللقطات المؤثرة لطفلة في الخامسة من عمرها تقوم برعاية شقيقها الأصغر المصاب بسرطان الدم بشتى الطرق خلال رحلته مع المرض، وكانت والدة الطفلين، وهي من مدينة "برينستون" بولاية "تكساس" الأمريكية، قد قامت بالتقاط هذه الصور بشكل عفوي.

وجاء في تقارير إخبارية أن الطفل "بيكيت بيرج"، الذي يبلغ عمره 4 أعوام، قضى أشهر عديدة في المستشفى خضع خلالها للعلاج الكيميائي بعد أن تم تشخيص إصابته بمرض سرطان الدم الليمفاوي في أبريل لعام 2018.

وترصد هذه الصور معركة الطفل المؤلمة ضد المرض، ودور شقيقته الكبرى في تقديم الدعم المعنوي له بالرغم من صغر سنها، إذ تقوم بغسل يدي شقيقها وحمله من مكان لآخر بالمنزل وتنظيف المرحاض، وترفض الخروج للعب مع أصدقائها وتفضل البقاء في المنزل والاعتناء به.

وبالرغم من أن والدة الطفلين ممتنة حيال العلاقة الوثيقة التي تجمع بين طفليها، إلا أنها بدون شك تشعر بالحزن لما يمر بها الطفلان، وقد قررت الأم مشاركة صورهما للتأكيد على أهمية ترابط العائلة في وقت الأزمات.

وحظيت هذه الصور باهتمام وإعجاب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتم مشاركتها بشكل واسع.
لقطات مؤثرة.. طفلة في الخامسة ترعى شقيقها الأصغر المصاب بالسرطان
لقطات مؤثرة.. طفلة في الخامسة ترعى شقيقها الأصغر المصاب بالسرطان
لقطات مؤثرة.. طفلة في الخامسة ترعى شقيقها الأصغر المصاب بالسرطان
لقطات مؤثرة.. طفلة في الخامسة ترعى شقيقها الأصغر المصاب بالسرطان
لقطات مؤثرة.. طفلة في الخامسة ترعى شقيقها الأصغر المصاب بالسرطان
لقطات مؤثرة.. طفلة في الخامسة ترعى شقيقها الأصغر المصاب بالسرطان
لقطات مؤثرة.. طفلة في الخامسة ترعى شقيقها الأصغر المصاب بالسرطان
لقطات مؤثرة.. طفلة في الخامسة ترعى شقيقها الأصغر المصاب بالسرطان

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