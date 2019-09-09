أحمد إبراهيم: معنديش مشاكل مع حد.. وأعمالي القادمة مع أنغام وفضل شاكر وإليسا

اقترن اسم الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم بنجاحات مهمة في عالم الغناء، فهو صاحب النصيب الأكبر من أرشيف أغاني تركت بصمة لدى الجماهير ومن يضع كبار نجوم ونجمات الغناء صوتهم أمانة بين يديه إيمانا منهم أن أحمد إبراهيم سوف يخرج العمل كما يقول الكتاب.



استضاف موقع "صدى البلد" الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم من أجل تكريمه عن نجاحاته الفنية وحصده العديد من الجوائز الهامة آخرها جلوبال ميوزك اوردز، عن توزيع أغنية حالة خاصة جدا لزوجته الفنانة أنغام.



بدأ أحمد إبراهيم الندوة بالحديث عن نجاح أغنية "جابوا سيرته" لـ أصالة وسعادته بهذا التعاون رغم الخلافات بينهما بسبب زواجه من صديقتها السابقة الفنانة أنغام.



بدأ أحمد إبراهيم حديثه عن الأمر "أنا موزع موسيقي محترف منذ 17 عاما وأجيد الفصل بين عملي وحياتي الشخصية التي لم ولن تؤثر علي".



وأكمل أحمد إبراهيم "بدأنا أنا وأصالة العمل على الأغنية في نهاية 2018 وقامت بتسجيلها في مطلع 2019 حتى حدثت الخلافات والقطيعة في فبراير 2019 ورغم ذلك التزمت بتسليم الأغنية واستكمال توزيعها الموسيقي والمكساج أيضا".



وأضاف "والذي لا يعرفه أحد أنني قمت بتوزيع الأغنية وإجراء المكساج لها في المنزل الذي تسكن فيه زوجتي أنغام وهو بيتنا الجديد بعد الزواج ومن جانبها لم يضايق الأمر أنغام على الإطلاق".



تابع: "أنا بحترم الناس كلها ومعنديش مشاكل مع حد".



أما عن موقفه من التصالح مع أصالة، بعدما شنت هجوما عليه بعد زواجه من الفنانة أنغام، أكد أحمد إبراهيم "معنديش مشاكل مع أصالة أو أي حد اللي عنده مشكلة في حاجة تخص حياتي الشخصية يحلها هو".



لفت أحمد إبراهيم إلى أن أصالة فنانة كبيرة ويحترمها ولا يوجد الآن تواصل شخصي بينهما، مؤكدا أنه ليس سعيدا بوجود خلافات بينهما.



تابع أحمد إبراهيم "لم أرد الإهانة بالإهانة أنا شخص بعرف الأصول كويس واللي مش بيحترمني أنا مش شايفه".



وجه أحمد إبراهيم رسالة نارية إلى مهاجميه، "البعض قالي عني أنني بحاجة لشهرة أو مال أو مجد وآخرون وصوفني بقليل الخبرة وأنني في بداية مشواري الفني وتعجبت كثيرا من هذا الوصف.. انا أعمل في المجال الموسيقي قبل 17 عامًا".



وقال أحمد ابراهيم "أول عمل موسيقي قدمته كانت أغنية على بالي لـ شيرين عبد الوهاب التي حققت نجاحا مبهرا وحينها كان عمري لا يتعدي الـ 19 عامًا".



وأضاف "أنا فاشل أنا وصولي مهما كان وصفهم أو يراني البعض .. شاغلين نفسكوا بيا ليه".



وتابع أحمد إبراهيم "هؤلاء الأشخاص الذين تركوني إذا كنت شخصا قليل الأصل كنت سأفعل مثلهم وأظهر أخطاءهم وأروي وقائع عنهم ليست في صالحهم ولكنني تربيت كما تربى معظم جيلي على الأصول المصرية وهو احترام الجميع".



قال أثناء ندوته في موقع "صدى البلد" إنه يعمل حاليا على عدد من الأغاني بألبوم إليسا القادم، والفنان فضل شاكر، بجانب العمل على أغاني مع أنغام، بالإضافة لعدد كبير من النجوم خلال الفترة القادمة.



كما عبّر عن سعادته لتعاونه الأول مع الكينج منير في أغنية "مهموم" التي حققت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد.



وأبدى أحمد إبراهيم رأيه في اعتزال إليسا موضحا أن أحيانا الضغوطات التي يواجهها الفنان في حياته اليومية، تشكل عبئا كبيرا على عاتقه بالرغم من أي نجاحات حققها على المستوى الفني.



وأوضح أنه مُقدر جدًا قرار إليسا بالابتعاد وأخذ قسط من الراحة بعيدًا عن كل المشكلات التي قد تواجهها.



كما أشار إلى أنه يعتز جدًا بنجاحاته معها، حيث قدم معها العديد من الأغاني التي حققت نجاحات كبيرة جدًا، منها أغنية "إنسانة بريئة، وعكس اللي شايفنها، وأنا وحيدة".