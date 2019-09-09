السعودية تكشف حقيقة منع المتعدي 35 عاما من شغل وظائف الخدمة المدنية

كشفت وزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن منع من هم أكبر من 35 عاما من شغل وظائف الخدمة المدنية.



وقالت الوزارة في حسابها على موقع تويتر، بحسب صحيفة "عكاظ" إنه لا صحة لما يتم تداوله من أنباء بشأن عدم السماح لمن هم أكبر من (35) عامًا من شغل وظائف الخدمة المدنية ما لم يبلغ سن انتهاء الخدمة المحدد نظامًا.