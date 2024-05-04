الخميس.. انطلاق أول رحلة لحجاج بنجلاديش إلى السعودية

تنطلق أول رحلة لحجاج بنجلاديش إلى السعودية يوم الخميس المقبل، 9 مايو الجاري، وذلك من العاصمة دكا.

وبحسب صحيفة “سبق” السعودية؛ فإن السلطات السعودية قرّرت تمديد فترة تقديم الطلبات للحصول على تأشيرات الحج للحجاج البنجلاديشيين حتى يوم 7 مايو الجاري، بعد أن كان الموعد النهائي في 29 أبريل الماضي.

ويبدأ اليوم، السبت، تطبيق إجراءات جديدة بشأن دخول المقيمين إلى مدينة مكة بدءا من غد، السبت.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس”؛ عن الأمن العام السعودي بدء تنفيذ التعليمات المنظمة للحج التي تقتضي حصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى مكة على تصريح بذلك من الجهات المختصة، اعتبارًا من يوم اليوم السبت 25 / 10 / 1445 هـ الموافق 4 / 5 / 2024.

ويقضي الإجراء الجديد بمنع من لا يتوافر لديهم تصريح دخول، عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى مكة.

وشدد الأمن العام علي أنه سيتم تطبيق التعليمات المنظمة لحج هذا العام 1445 هـ، القاضية بإعادة المركبات والمقيمين الذين ليس لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من مكة، أو تصريح عمرة، أو تصريح حج، من حيث أتوا.