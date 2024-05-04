عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

إعداد مشروع قانون يحدد هامش ربح للسلع الاستراتيجية لضبط الأسعار

مجلس النواب
مجلس النواب

كشف الدكتور إيهاب رمزى عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب عن اعتزامه إعداد مشروع قانون بشأن تحديد هامش ربح للسلع الاستراتيجية لكونها تمثل أمن قومي وغذائي للمصريين مؤكدًا أنه سينتهى منه خلال شهر وسيقدمه إلى المجلس لمناقشته.

وأشار " رمزى " فى تصريحات له اليوم موضحاً أن مشروع القانون سيتضمن إنشاء لجنة داخلية بكل وزارة مختصة بسلعة استراتيجية تكون مهمتها تحديد سعرها وهامش الربح لها، مشيرا إلى أن من حق كل مستورد ومنتج مناقشة اللجنة في تقاريرها، والطعن على قرارها لضمان حقوق كافة الأطراف.

وأضاف  أن مشروع القانون سيتضمن عقوبات مشددة على البيع بأزيد من السعر المعلن عنه مشيراً إلى أن العقوبة المقررة لذلك فى مشروع القانون ستكون من سنة إلى 3 سنوات حبس وغرامة مالية تتراوح من 20 إلى 50 ألف جنيه مشيراً إلى الهدف من هذا التشريع ضبط الأسواق وعدم ترك المواطن فريسة لجشع بعض التجار.

وقال رمزى : إن الهدف الرئيسي من القانون ليس التضييق على التجار ولكن سيكون هناك هامش ربح معقول ومعتدل لكل التجار، وسيتم دراسة تحديد هامش الربح بالنسبة للمستورد وتجار الجملة وتجار التجزئة للتخفيف على المواطنين من غلاء الأسعار المبالغ فيه موجهاً التحية والتقدير للتجار الشرفاء والوطنيين الذين يدعمون دور الدولة فى خفض الأسعار وبيعها باسعار مناسبة.

هامش ربح للسلع هامش ربح للسلع الاستراتيجية مجلس النواب النواب الدكتور إيهاب رمزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية.. وفاة الأمير ‎بدر بن عبدالمحسن

رسالة نارية من سيد عبد الحفيظ لـ عبدلله السعيد.. ماذا حدث؟

جمع متعلقاته من النادي الأهلي .. قرار مفاجئ يغضب أفشة

300 جنيه دفعة واحدة| الذهب يخالف التوقعات بتراجع كبير وعيار 21 مفاجأة

كلمات كولر والراتب السنوي.. حتحوت يكشف سبب غضب الشناوي داخل الأهلي

9 أيام إجازة بأمر الحكومة|مفاجأة بشأن عدد أيام عطلة عيد الأضحى 2024

ايدها بتترعش.. تأثر شيرين عبد الوهاب فى حفل الكويت l تعرف على السبب

تحرك عاجل لصرف حافز إثابة المعلمين والإداريين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة

ترشيحاتنا

أمطار تضرب هذه المناطق خلال الساعات القادمة.. تحذير عاجل من الأرصاد

دعاء يحفظك من الحسد.. ردده باستمرار واحرص عليه بين الأذان والإقامة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الجونة في الدوري الممتاز

إيقاف حركة القطارات بين محطتى الحمام والعُميد بخط القباري مرسى مطروح مؤقتا

مجلس الزمالك يرافق بعثة الفريق في رحلة المغرب

القاهرة الإخبارية: وفد حركة حماس يصل القاهرة وتقدم ملحوظ في المفاوضات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل سبرنج رولز بالجبن بمذاق لذيذ

فيديو لقط يطير في الهواء بحركة مفاجأة بسبب شعورة بالخوف.. ما القصة؟

توقيت جرينتش.. كيف جاءت فكرة إنشائه؟

غنت خليجي.. 20 صورة من حفل آمال ماهر في جدة

فيديو

ناقد فني: توقيت طرح فيلم السرب مع أعياد المسيحيين مثالي

عيونه دار.. آيتن عامر مفاجأة حفل تامر حسني بالعين السخنة

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

شعرها وقع ووزنها زاد .. أزمة مروة عبدالمنعم النفسية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

اﻟﻤﺰﻳﺪ