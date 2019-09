السياحة تجرى 5 شراكات عالمية لترويج مقاصد مصر

أعلنت وزيرة السياحة تفاصيل الشراكات الدولية مع كبرى المؤسسات العالمية للترويج لمصر، مؤكدة أن الهدف منها تنويع منصات الترويج وتحديث آليات التسويق وتقديم مصر للعالم بصورة حديثة وعصرية .



وكشفت الوزارة عن تفاصيل الشراكات الدولية التى بالتعاقد عليها مع مؤسسات ترويج وتسويق عالمية متخصصة ومجالات متعددة لتكتمل عناصر محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلى وتتضمن هذه المؤسسات " شركة Beautiful Destination العالمية ، وشبكة CNN العالمية ، شركة c trip الصينية ، مؤسسة Discovery العالمية ، مجموعة إكسبيديا العالمية ، شركة Isobar " .



وحضر الحفل الذى أقيم مساء أمس فيإحدى فنادق القاهرة، لإتمام التعاقدات المشار إليها آنفا، كل من، جيرمى جونسى مؤسس شركة BEAUTIFUL Destination العالمية ، اماندا وينج مدير عام التسويق والمبيعات للوجهات العالمية بمجموعة C trip ، اماندا تورنابول نائب الرئيس والمدير العام بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بمؤسسة Discovery العالمية ، ميريام يونس مدير تطوير الأعمال فى أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا والهند بمجموعة إكسبيديا العالمية، طارق الداعوق المدير التنفيذى لشبكة Dentsu Aegis فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التى تتبعها شركة Isobar .



وخلال الاحتفالية قدم مسئولو كل شركة عرضا تقديميا عن شركاتهم وجوانب من شراكتها مع وزارة السياحة.



وأكدت الوزارة اعتمادها على إقامة شراكات متعددة للترويج لمصر بصورة جديدة مما يعطى لآليات الترويج مزيد من المرونة من خلال الاستعانة بالتقنيات والأساليب التسويقية الحديثة وتطويع المحتوى التسويقى لتلائم كل سوق سياحى على حدة ويجعل الحملات الترويجية أكثر فاعلية فى الاسواق المستهدفة .



وأشارت إلى أن الهدف من إقامة مثل هذه الشراكات هو جذب شرائح مختلفة من السائحين وتغير الصورة النمطية للسياحة المصرية أمام العالم لرفع القدرة التنافسية لقطاع السياحة المصرى وتقديم مصر للعالم بصورة حديثة وعصرية .



وأضافت الوزارة أن كل هذا يأتى فى ضوء محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة وركائزه الثلاثة وهم people to people والتى تهدف مصر للعالم ليس فقط كواجهة سياحية معاصرة ولكن التنوع الذى يتمتع به الشعب المصرى ، و Branding by destination عبر الدعاية لكل محافظة سياحية على حدة ، و الترويج لافتتاح المتحف المصرى الكبير.