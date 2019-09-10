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فن

تركى ال الشيخ: هنجيب مكة محمد صلاح تغني موسم الرياض.. والجماهير: الله يحفظها

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 02:10 ص
محمد صلاح و مكة
محمد صلاح و مكة
القسم الميدانى
أعاد المستشار تركى ال الشيخ، تغريد تدوينة لـ عمرو باناجه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه، من خلال حسابه على " تويتر".

ونشر عمرو باناجه فيديو لـ مكة محمد صلاح، وعلق عليه : "نجيبها موسم الرياض يابو ناصر؟، وأشار إليه @Turki_alalshikh، متابعا: "عشاني كمان اشجع ليفربول".

وحازت التغريدة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى: "بادرات رائعة، استكشاف المواهب، الله يحفظها مشاء الله تبارك الرحمن، ليش لا، فكره فيها تحفيز للاطفال، وغرس الثقه فيهم".

واحتل المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول المركز الثامن في قائمة أفضل اللاعبين في لعبة fifa 2020 لكرة القدم ، والتي تم الإعلان عنها منذ قليل.

نجيبها موسم الرياض يابو ناصر؟. @Turki_alalshikh عشاني كمان اشجع ليفربول https://t.co/irQV4TkxYU — عمرو باناجه (@AmrBanaja) September 9, 2019

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