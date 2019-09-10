كاميرا المباراة تفضح طفلا يدخن سيجارة فى استاد تركي.. فيديو

كشفت كاميرات أحد الملاعب كرة القدم، صبيا صغيرا وهو يدخن السجائر في انتظار بدء مباراة كرة القدم بتركيا.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل" صور الصبي الصغير وهو يدخن داخل ملعب التمساح في بورصة تركيا وهو ينتظر انطلاق المباراة لأحد فرق الكرة الشهير.



قبل أن يتوجه اللاعبون إلى أرض الملعب، صور الطفل وهو يسحب عدة أنفاس من سيجارته بواسطة كاميرا التليفزيون التركي خلال نقل المباراة في بث مباشر.



فيما يعد التدخين في الأماكن العامة، بما في ذلك الملاعب الرياضية، محظورا في تركيا.



ويتم تغريم المدخن بالأماكن العامة حوالي غرامة قدرها 69 ليرة تركية أي ما يعادل 13 جنيهًا إسترلينيًا، لكن لا يوجد تأكيد على ما إذا كانت الشرطة قد ألقت القبض على الصبي، أم لا.





