ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

حمال الآسية وبتسأل ليه عليا بحفل أوبرا دمنهور فى ذكرى وفاة فايزة أحمد

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 08:38 م
حفل أوبرا دمنهور
حفل أوبرا دمنهور
جمالات الدمنهوري
تحيى فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار حفلا غنائيا كبيرا بمناسبة ذكرى وفاة الفنانة فايزة أحمد و الفنان بليغ حمدى على مسرح دار أوبرا دمنهور فى الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 13 سبتمبر.

يأتى الحفل فى إطار الاحتفالات التى تنظمها دار الأوبرا. برئاسة الدكتور مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية.

يتضمن برنامج الحفل مجموعة متنوعة من الأغنيات، هى:" حمال الآسية، بتسأل ليه عليا، بصراحة، قاعد معايا، حيران، ياما قلبي قال لا، تخونوه، خسارة خسارة، حاول تفتكرنى، سلامات يا حبايب، كله ماشي، موعود، فات الميعاد"

يشارك في بالغناء فى الاحتفالية نخبة من نجوم الفرقة، هم: "يمنى حسن، نعمة عصمت، هبة إسماعيل، مصطفي سعد، محمد الخولى، حسام كمال، ياسر سعيد، مروة حمدى".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأوبرا تحيى الذكرى 26 لرحيل بليغ حمدي

اليوم .. حفل فرقة عبد الحليم نويرة بالأوبرا لإحياء ذكرى رحيل بليغ حمدى

ترشيحاتنا

اكتشاف أثري بالصدفة خلال حفر مشروع الصرف الصحي في سوهاج ..صور

بملابس رياضية.. منة فضالى تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

قبل السوبر.. هيثم فاروق يوجه رسالة صارمة للاعبي الزمالك بسبب الأهلى

حافية القدمين وبملابس غريبة .. مايا دياب بإطلالة غير تقليدية فى أحدث ظهور لها

تعيش الإيد الشغالة.. الأسطى رانيا ست بـ100 راجل في بنها.. صور

حريق في عمارة بالمهندسين .. صور

نهش أعضاءه التناسلية.. القصة الكاملة لانتقام عصابة من مغتصب بواسطة كلب مفترس

اتحاد الكرة يزف بشرى سارة لـ الأهلى قبل مواجهة الزمالك فى السوبر

البرلمان يطالب بإعادة تقييم أسعار المواد البترولية.. ويفجر مفاجأة بشأن انخفاض الأسعار

لحظة هروب نتنياهو من صواريخ المقاومة الفلسطينية.. فيديو

والد محمد على : أصدقاء السوء حولوا ابني إلى شخص غير طبيعى

شوبير يعلن موعد مباراة السوبر المصري والملعب وعدد الجماهير

شاهد.. بث مباشر لـ مؤتمر آبل لإطلاق آيفون 11 على يوتيوب

مهمتنا تهريب الإرهابيين عبر تركيا.. مفاجآت في اعترافات قيادي إخواني بعد القبض عليه.. والداخلية بالمرصاد.. فيديو وصور

أحدها يخص مصر.. الملك سلمان يعتمد 13 قرارا جديدا

رفض إعادة مقدم التعاقد.. مرتضى منصور: أحمد الشناوي نصب علينا في 10 ملايين جنيه.. فيديو

ولا من شاف ولا من دري.. طريقة إخفاء ظهورك من قائمة مشاهدات الحالات على واتساب

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعيش الإيد الشغالة.. الأسطى رانيا ست بـ100 راجل في بنها.. صور

شعر مبلل وفستان قصير .. درة بإطلالة عصرية على البحر

أنيقة وجذابة.. فى عيد ميلادها شاهد أبرز إطلالات وفاء الكيلانى