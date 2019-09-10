حمال الآسية وبتسأل ليه عليا بحفل أوبرا دمنهور فى ذكرى وفاة فايزة أحمد

تحيى فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار حفلا غنائيا كبيرا بمناسبة ذكرى وفاة الفنانة فايزة أحمد و الفنان بليغ حمدى على مسرح دار أوبرا دمنهور فى الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 13 سبتمبر.



يأتى الحفل فى إطار الاحتفالات التى تنظمها دار الأوبرا. برئاسة الدكتور مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية.



يتضمن برنامج الحفل مجموعة متنوعة من الأغنيات، هى:" حمال الآسية، بتسأل ليه عليا، بصراحة، قاعد معايا، حيران، ياما قلبي قال لا، تخونوه، خسارة خسارة، حاول تفتكرنى، سلامات يا حبايب، كله ماشي، موعود، فات الميعاد"



يشارك في بالغناء فى الاحتفالية نخبة من نجوم الفرقة، هم: "يمنى حسن، نعمة عصمت، هبة إسماعيل، مصطفي سعد، محمد الخولى، حسام كمال، ياسر سعيد، مروة حمدى".