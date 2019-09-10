الإنتاج الحربي: اللجنة الخماسية ستحدث تغيرا وتطبيق الـ VAR في صالح الأندية



تطبيق الـ VAR



وأكد المدير الفني للإنتاج الحربي أن تقنية تطبيق الـ VAR في الدوري الممتاز سيساهم بشكل كبير على تفادي الأخطاء التحكيمية في كافة المباريات متابعا: "تقنية الـ VAR في صالح الكرة المصرية ونؤيد تطبيقها ".



أبدي مختار مختار المدير الفني للفريق الأول بنادي الإنتاج الحربي عن تفاؤله الشديد باللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني قائلا: "بداية جديدة وستحدث تغيرا داخل الكرة المصرية".وأضاف مختار مختار في تصريحات لـ "صدي البلد"، أن يأمل في تغير منظومة الدوري المصري بداية من الموسم المقبل وتصحيح كافة الأخطاء الماضية والعمل لصالح الكرة المصرية وضمان عدم عودة الأزمات من جديد.