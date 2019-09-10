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رياضة

بعد أزمة الأحد.. كمونة والأصلي يغيبان عن مران المنيا

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 10:35 م
الجهاز الفني لنادى
الجهاز الفني لنادى المنيا بقيادة سمير كمونه
مالك خالد
شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا اليوم تغيب الثنائي سمير كمونة المدير الفني، ومحمد علي الأصلي مدلك الفريق، عن التدريبات عقب عودة الفريق لتدريباته استعدادا للممتاز ب.

وكان فريق المنيا قد حصل على راحة بالامس من التدريبات بناء على قرار من مدرب الفريق سمير كمونة، للتخلص من إرهاق التدريبات والاستعداد للموسم الجديد من الممتاز ب.

وتغيب سمير كمونة عن مران اليوم ولم يحضر ، كما تغيب محمد الأصلي المدلك، عن التدريبات، وذلك بعد وقعت بينهم مشادة قوية يوم الأحد المقبل أمام اللاعبين وباقي أعضاء الجهاز الفنى.

ويحقق مجلس إدارة نادي المنيا برئاسة عاطف عبد الجابر في تلك الواقعة لمعاقبة المخطا فيها، وتوقيع عقوبة قوية علي من يثبت خطأه.

وقاد مران الفريق داخل الملعب هيثم حسين المدرب العام في ظل عدم تواجد سمير كمونه في المران اليوم ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد من الممتاز ب.

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