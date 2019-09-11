وصول جثمان العالم النووي المصري إلى القاهرة فجراً

يصل مطار القاهرة الدولي، فجر اليوم الأربعاء، جثمان عالم الذرة دكتور أبو بكر عبد المنعم رمضان، قادمًا من المغرب، ليواري الثرى بمثواه الأخير في أرض الوطن، بعد وفاته منذ عدة أيام في مدينة مراكش المغربية.





وقالت مصادر مطلعة، إنه من المنتظر أن يصل الجثمان، قادما على رحلة الخطوط المغربية، القادمة من كازبلانكا، وسوف يتم إنهاء إجراءات وصوله من خلال قرية البضائع بمطار القاهرة.





يذكر أن العالم المصري أبو بكر عبد المنعم رمضان، هو أستاذ متفرغ بقسم المواقع والبيئة بشعبة الرقابة الإشعاعية التابعة لهيئة الطاقة الذرية، وتوفي في مدينة مراكش المغربية، إثر إصابته بعارض صحي طارئ داخل غرفته في الفندق بمنطقة أكدال بمراكش.





وكان العالم المصري، متواجدًا في مراكش للمشاركة في ورشة عمل تنظمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول التلوث البحري منذ بداية الشهر الجاري، وشعر بإرهاق شديد أثناء الاجتماعات واستأذن للصعود إلى غرفته، ما دفعه لإبلاغ الفندق الذي حاول جاهدًا نقله إلى المستشفى إلا أنه كان قد توفى، وفقا لتصريحات السفير المصري بالمغرب.



