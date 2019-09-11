ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وصول جثمان العالم النووي المصري إلى القاهرة فجراً

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 02:46 ص
العالم النووي المصري
العالم النووي المصري
نورهان خفاجي
يصل مطار القاهرة الدولي، فجر اليوم الأربعاء، جثمان عالم الذرة دكتور أبو بكر عبد المنعم رمضان، قادمًا من المغرب، ليواري الثرى بمثواه الأخير في أرض الوطن، بعد وفاته منذ عدة أيام في مدينة مراكش المغربية. 

وقالت مصادر مطلعة، إنه من المنتظر أن يصل الجثمان، قادما على رحلة الخطوط المغربية، القادمة من كازبلانكا، وسوف يتم إنهاء إجراءات وصوله من خلال قرية البضائع بمطار القاهرة. 

يذكر أن العالم المصري أبو بكر عبد المنعم رمضان، هو أستاذ متفرغ بقسم المواقع والبيئة بشعبة الرقابة الإشعاعية التابعة لهيئة الطاقة الذرية، وتوفي في مدينة مراكش المغربية، إثر إصابته بعارض صحي طارئ داخل غرفته في الفندق بمنطقة أكدال بمراكش.

وكان العالم المصري، متواجدًا في مراكش للمشاركة في ورشة عمل تنظمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول التلوث البحري منذ بداية الشهر الجاري، وشعر بإرهاق شديد أثناء الاجتماعات واستأذن للصعود إلى غرفته، ما دفعه لإبلاغ الفندق الذي حاول جاهدًا نقله إلى المستشفى إلا أنه كان قد توفى، وفقا لتصريحات السفير المصري بالمغرب. 

وقال السفير المصري بالمغرب، إن النيابة العامة في مدينة مراكش قامت بتشريح جثة العالم المصري، موضحة أنه فارق الحياة إثر سكتة قلبية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سكتة قلبية.. السفير المصري يحسم الجدل حول سبب وفاة العالم النووي

تفاصيل جديدة عن وفاة العالم النووي المصري في المغرب

وفاة بـ سكتة قلبية.. الهجرة تنهي إجراءات نقل جثمان العالم النووي المصري من المغرب

عارض صحى.. سفير مصر فى المغرب يكشف تسلسل وفاة العالم المصري

تلوث بحري.. رئيس الرقابة النووية يكشف كواليس الساعات الأخيرة فى حياة العالم المصري

القصة الكاملة لـ وفاة العالم النووي المصري في المغرب

ترشيحاتنا

مكان مقدس.. قيادي منشق عائد يكشف سر اختيار ميدان رابعة لـ اعتصام الإخوان

معلق يفقد النطق على الهواء عند رؤية مشجعة مثيرة.. شاهد

لحظة هروب نتنياهو من صواريخ المقاومة الفلسطينية.. فيديو

تقرير يدين الأباتشي .. لجنة الانضباط تعاقب شيكابالا والزمالك وثلاثي بيراميدز.. تفاصيل

يعني إيه تنسيق؟ وإزاي تقدم في الكلية.. الإجابة الكاملة عن أسئلة طلاب الثانوية الأزهرية

تعرف على أسعار هواتف iphone الجديدة .. تخفيضات بالجملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الم المفاصل الشديد.. 17 سببا و8 طرق للعلاج أغربها تاى تشى

مركز ترفيه الخواجات.. ملهى سيسيل الأثرى فى بورسعيد يقاوم الفناء بمحاولة البقاء

تعيش الإيد الشغالة.. الأسطى رانيا ست بـ100 راجل في بنها.. صور