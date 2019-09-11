أيام الشقاوة.. زاب ثروت ينشر صورة قديمة له





نشر الفنان زاب ثروت صورة قديمة له عبر حسابه على "انستجرام".وعلق زاب ثروت على الصورة "صورة قديمة.. أيام الشقاوة".وحازت صورة زاب ثروت على اعجاب كبير من لجماهير وجاءت التعليقات كالآتى: " كونت حلو برضو - ما شاء الله - ربنا يخفضك".ويستعد زاب ثروت لإحياء أولى حفلاته الغنائية فى الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة محمود العسيلي والموسيقى سارى هانى، مساء 17 نوفمبر المقبل.