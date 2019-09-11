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مرأة

وصفة عجيبة تجعل جسمك ماكينة حرق وتمسك الشهية

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 08:01 م
وصفة عجيبة تجعل جسمك
وصفة عجيبة تجعل جسمك مكينة حرق وتسد الشهية
أسماء عبد الحفيظ
يشعر العديد من الأشخاص بالرغبة الشديدة والحب الشديد لتناول الطعام والجوع المستمر ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء وتعاني من ضعف معدل الحرق لدى جسمك ،اليك أفضل وصفة لقمع الشهية ورفع معدل الحرق.

قدم الدكتور أحمد صبري أخصائى التغذة العلاجية وعضو الجمعية الأمريكية لعلاج السمنة ،أفضل وصفة لقمع الشهية ورفع معدل الحرق ،وهى عبارة عن عصير التفاح مع اللوز والقرفة :

وذلك بأخذ ثمرة تفاح،مع كوب من حليب الشوفان،و 10 حبات لوز مفرومة وملعقة وسط من بودرة القرفة.

يخلط المكونات جميعها فى الخلاط ألى أن يصبح الخليط متجانسا، ويتم تناولة على الريق مباشرة فى الصباح وقبل الإفطار.

وأكد أن هذا المشروب يساعد على عمليات الأيض والهضم والمرور المعوي ويحد من ارتفاع مستوى السكر في الدم كما انه يساعد على قمع الشهية وزيادة الشعور بالشبع خلال النهار.

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