قطع الكهرباء عن 46 منطقة فلسطينية.. إسرائيل تخطط للانتقام

قالت شركة كهرباء القدس إنها تلقت إنذارا من شركة الكهرباء الإسرائيلية يفيد ببدء قطع التيار الكهربائي عن 46 منطقة فلسطينية.



وأوضحت الشركة أن المناطق التي سيتم قطع التيار الكهربائي عنها ستكون في محافظات القدس ورام الله وأريحا والأغوار وبيت لحم.



وأضافت أنه اعتبارا من 22 من الشهر الجاري سيبدأ القطع لمدة ساعتين على منطقة سنجل وغرب بيت لحم ليمتد لمناطق أخرى تباعًا في حال عدم سداد الديون بسبب الديون المتراكمة.



وأكد المهندس جواد أبو زر، مدير فرع شركة كهرباء القدس في بيت لحم، خلال مقابلة له مع برنامج معا 24 الفلسطيني.

