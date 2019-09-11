رؤية جديدة للإبداع فى طب الأطفال بمؤتمر جامعة الأزهر الدولي

ينظم قسما طب الأطفال بكليتى طب الأزهر بأسيوط وطب بنات القاهرة المؤتمر الدولى المشترك الثالثPEDO AZHAR 3 ، والذى يقام تحت عنوان ( رؤية جديدة للابداع فى طب الأطفال ) وينطلق الأربعاء المقبل الموافق 18 سبتمبر ويستمر حتى 21 سبتمبر.



ويقام المؤتمر برئاسة كل من الدكتور حسنى المصرى استاذ طب الاطفال بكلية طب بنين الأزهر بأسيوط ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ، والدكتوره عفاف قراعة رئيس قسم طب الأطفال بكلية طب بنات الأزهر بالقاهرة .



وقال الدكتور حسنى المصرى إن المؤتمر الدولى الثالث يقام برعاية فضيلة الإمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة، والدكتور اسامة عبد الرؤف نائب رئيس الجامعة لفرع أسيوط ، والدكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، والمشرف على قطاع المستشفيات ، والدكتور أشرف عطية البدويهى نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، الدكتور مصطفى عبدة شتات عميد الكلية، الدكتور نيرة مفتاح عميد كلية طب بنات الأزهر بالقاهرة.



وأوضح د. حسني المصرى أن المؤتمر سوف يتضمن العديد من الجلسات وحلقات النقاش العلمية حول الجديد والحديث فى طرق التشخيص والعلاج بالنسبة للأطفال حديثى الولادة ، وأيضا أعصاب الأطفال.



وأشار إلى أن المؤتمر يهدف إلى تبادل الخبرات بين الأطباء وبعضهم البعض ، بمختلف كليات الطب بجامعة الأزهر والجامعات المصرية ، إضافة لأطباء مستشفيات القوات المسلحة والشرطة، بجانب طلاب الدراسات العليا.



وأضاف أن المؤتمر يناقش عدة موضوعات أهمها ، الإعلان عن اكتشاف مصل جديد لعلاج مرض حساسية القمح ، والتوصل الى طريقة جديدة لإعطاء الأجسام المناعية عن طريق الحقن تحت الجلد فى الاطفال المصابين بأمراض نقص المناعة ، ويمكن اعطائها للاطفال بالمنزل دون الحاجة للحجز بالمستشفيات ، الجديد فى أهمية الساعة الذهبية بعد الولادة فى التخلص من الكثير من امرض الاطفال.



كما يتناول المؤتمر المشاكل والاعراض الجانبية للعلاج الضوئى الضوئى للاطفال حديثى الولادة المصابين بالصفراء ، إضافة إلى الجديد فى علاج وتشخيص جرثومة المعدة ، الجديد فى علاج امراض الجهاز الهضمي الوظيفية، والرضاعة الطبيعية والمدة المناسبة لها ، و ارتفاع الحرارة والتغذية ، والتغذية والنمو العقلى، وفيتامين D واهميته والوقت المناسب للاستفادة من اشعة الشمس ، بجانب الاستخدام الامن والعادل للكورتيزون فى الامراض الجلدية فى الاطفال ، و الحساسية الصدرية واستخدام البخاخات.