ظافر العابدين يبدأ تصوير مشاهده في فيلم العنكبوت

بدأ النجم التونسي ظافر العابدين منذ أيام تصوير مشاهده في فيلم العنكبوت بمدينة الأقصر والذي يؤدي فيه دور رجل أعمال تتعرض مشاريعه إلى الخطر فيلجأ إلى ارتكاب أفعال غير مشروعة.



ويتعاون في بطولة الفيلم بالإضافة إلى العابدين كل من أحمد السقا ومنى زكي ومحمد لطفي وأحمد فؤاد سليم ويسرا اللوزي ورامز أمير وريم مصطفى وهو من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج وليد صبري.



وأعرب ظافر عن حماسه للمشاركة في الفيلم قائلًا "العنكبوت تجربة واعدة جدًا أتمنى أن تنال إعجاب الجمهور، دوري فيه مختلف عما قدمته من قبل، وسعيد أكثر بفريق العمل الذي أتعاون معه في الفيلم".



ظافر العابدين أسس مسيرته المهنية عبر مشاركات متنوعة في عدد من الأفلام الغربية العالمية الضخمة، منها: Children of Men(2006)، Sex and the City 2 (2010)، Centurion (2010)، Black Forest (2012) والفيلم البريطاني

Rise of the Footsoldier، قبل انطلاقه بأعمال الدراما والسينما العربية، كما أنه يحرص على التواجد المستمر بالدراما التليفزيونية في العالم العربي؛ وكانت أحدث أعماله بها مسلسل عروس بيروت الذي يُعرض حاليًا على قناة إم بي سي 4، و ليالي أوجيني (2018)، و كاراميل (2017)، وحلاوة الدنيا (2017) الذي نال عنه جائزة أفضل ممثل عربي في الدراما المصرية في حفل توزيع جوائز الموريكس دور ببيروت.