قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل تدخل "التربية الدينية" ضمن المجموع؟.. القانون الجديد يجيب
بنات الغربية يتربعن على عرش التفوق الفني.. والمحافظ يهنئ أوائل الجمهورية هاتفيًا
أمير هشام: من الوارد انتقال عبد القادر للزمالك بعد سنة أو 6 شهور
الدعم وصل 900 جنيه.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر يوليو
عاجل.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس على موقع صدى البلد
الهلال وفلومينينسي.. من يستحق لقب "الحصان الأسود" في مونديال الأندية 2025؟
للحصول على شقة بديلة.. منصة إلكترونية جديدة للمتأثرين من قانون الإيجار القديم
انزل يا جميل.. مقتطفات من حفل وليد توفيق في ليالي مراسي
الأولى على الدبلومات التجارية: سألتحق بكلية إدارة الأعمال وأبويا وأمي سندي في الحياة
الصليب الأحمر: الوضع في غزة غير مقبول.. والمدنيون يعيشون ظروفا مروعة
نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد |شوف درجاتك برقم جلوسك
سجلات سرية.. وزارة العدل الأمريكية تطرد موظفين من فريق جاك سميث
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

حين تحكي مصر عن نفسها.. تراث يولد من جديد في محافظات أم الدنيا

مصر تتحدث عن نفسها
مصر تتحدث عن نفسها
جمال عاشور

في بلادٍ تصحو على الحكايات وتنام على أغنيات الجدات، تأخذ الثقافة بيد أطفالها وتقول لهم: "هذا ميراثكم.. فاحملوه بالحب والفخر"، ومن قلب الريف إلى رمال الحدود، ومن مدن الصعيد إلى سواحل المتوسط، انطلقت مبادرة "مصر تتحدث عن نفسها"، لتمنح التراث صوتًا، والحكاية روحًا، وتفتح للجيل الجديد نوافذ على ذاكرة الوطن.

مبادرةوطنية.. تُعيد وصل الأجيال بالهوية

برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنفيذ الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، انطلقت فعاليات مبادرة "مصر تتحدث عن نفسها" في مختلف أقاليم مصر، تحت شعار "تراثك ميراثك"، بهدف إحياء التراث غير المادي، وتعزيز الهوية الوطنية لدى النشء والشباب، في قالب فني وثقافي وتفاعلي.

تنوعت الأنشطة بين ورش الحكي الشعبي، والفنون التشكيلية، وتصميم الجداريات، وعروض العرائس، وندوات الأدب والتراث، وبرامج التأهيل السينمائي، وامتدت لتشمل عشرات المواقع الثقافية بالمحافظات، بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة.

من شمال سيناء إلى الغربية.. الوطن يحكي

أُطلقت فعاليات برنامج "مصر جميلة" في العريش ونخل وقاطية ونجيلة، بهدف صقل مواهب أبناء المحافظة من خلال ورش في الكتابة الأدبية، فن الريزن، الحلي، الرسم، والعروض الموسيقية.

في الوادي الجديد، أقيمت صالونات ثقافية وورش رسم على الفخار، وحكايات تراثية عن المساجد القديمة والموروث الواحاتي، بمشاركة الأطفال والأدباء، ضمن برامج إقليم وسط الصعيد الثقافي.

وبالمنيا شهد قصر الثقافة، ورشًا إبداعية في التلوين وتصميم الجدرانيات التراثية، إلى جانب ورش فنية لذوي الهمم، تحت شعار "في حب مصر".

وأطلق قصر ثقافة الأنفوشي، بالإسكندرية،  ورشة "ابدأ حلمك" للدراسات السينمائية، لتأهيل الشباب في فنون كتابة السيناريو، التمثيل، التصوير، والمونتاج.

وفي طنطا وكفر الزيات وغزل المحلة،  بمحافظة الغربية، حكت قصور الثقافة سِيَر أدهم الشرقاوي، جحا، علي الزيبق، والشاطر حسن، في أسلوب تفاعلي يعيد سحر الحكاية إلى وجدان الأطفال.

وشهدت بنها وشبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، الملتقى الأول للعرائس التقليدية، تخلله عروض مبهجة لعرائس الماريونت، الأراجوز، وورش لتصنيع العرائس، والرسم على الوجه، ومسرحية "الزهور الجميلة" للأطفال.

صوت التراث.. حاضر يتنفس من ذاكرة الماضي

تأتي مبادرة "مصر تتحدث عن نفسها" في سياق برنامج ثقافي وطني شامل، يسعى إلى تأصيل الانتماء وغرس الوعي بالهوية المصرية، من خلال أنشطة تعيد التراث الشعبي إلى واجهة الحياة الثقافية، وتُقدّم للأطفال المعرفة مغلفة بالمتعة.

إنها مصر، حين تحكي عن نفسها، فهي لا تروي فقط سيرة وطن، بل تكتب مستقبلًا يستحقه أبناؤها.

مصر تتحدث عن نفسها الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة اللواء خالد اللبان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد .. شوف درجاتك

أوائل الدبلومات الفنية 2025

صور أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2025 ..ورابط النتيجة على موقع صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد |شوف درجاتك برقم جلوسك

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد .. بالدرجات والمجموع

تأخير الساعة إلى 11 مساء بدلًا من 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

تأخير الساعة إلى 11 مساء بدلًا من 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

مجاناً برقم الجلوس.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رسوب 44928 طالب وطالبة في نتيجة الدبلومات الفنية 2025

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد .. درجاتك هنا

ترشيحاتنا

اجتماع وزير الري

سويلم يستعرض أحدث المعدات والتقنيات المستخدمة عالمياً في مجال تطهير وصيانة المجاري المائية

زيارة وزير الكهرباء

وزير الكهرباء ومدير روساتوم يفتتحان مجمع تأهيل وتطوير كفاءات العاملين بالضبعة

مودة

"مودة" ينفذ المرحلة الثانية من مبادرة تدريبات بناء الأسرة بالمناطق الحدودية

بالصور

فستان لافت.. هاجر أحمد تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

السن مجرد رقم.. نادية الجندي تلفت الانتباه بفستان قصير

نادية الجندى تلفت الانتباه بفستان قصير
نادية الجندى تلفت الانتباه بفستان قصير
نادية الجندى تلفت الانتباه بفستان قصير

الصور الكاملة لحفل آمال ماهر ووليد توفيق

وليد توفيق - آمال ماهر
وليد توفيق - آمال ماهر
وليد توفيق - آمال ماهر

الساعة بـ 5 ملايين جنيه.. مي عمر تستعرض جمالها بإطلالتها الصيفية

الساعة بـ 5 مليون جنيه..مى عمر تستعرض جمالها بإطلالتها الصيفية
الساعة بـ 5 مليون جنيه..مى عمر تستعرض جمالها بإطلالتها الصيفية
الساعة بـ 5 مليون جنيه..مى عمر تستعرض جمالها بإطلالتها الصيفية

فيديو

وليد توفيق

انزل يا جميل.. مقتطفات من حفل وليد توفيق في ليالي مراسي

راغب علامة

عاوزين يمسكوا إيده.. تهافت المعجبات على راغب علامة بحفله الأخير

إليسا

عيشالك.. إليسا تتألق في حفل العاصمة اللبنانية بيروت

القدماء المصريين

اكتشاف مثير.. سر جينات المصري القديم منذ 4500 سنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: «لو كان الذكاء الاصطناعي بشراً»

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: كأن لم يكن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نكتة العام .. نوبل لترامب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التفاصيل

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: التحول الأخضر في الزراعة المصرية.. دور الطاقة المتجددة لتحقيق الاستدامة

المزيد