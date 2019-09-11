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منوعات

لإحياء ذكرى ضحايا هجمات سبتمبر.. رجال إطفاء نيوزيلندا يرقصون الهاكا.. شاهد

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 07:33 م
رقصة الهاكا
رقصة الهاكا
مروة إبراهيم
لإحياء ذكرى ضحايا هجمات 11 سبتمبر الإرهابية التي وقعت بأمريكا عام 2001ـ، أحيا رجال الإطفاء في نيوزيلندا ذكراهم بتأدية رقصة "الهاكا" الشهيرة.

وتم تصوير مجموعة رجال الإطفاء خلال تأديتهم التحية لضحايا الهجمات، وهم يرتدون ملابسهم الرسمية، واصطفوا في صفين لتأدية الرقصة التقليدية.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن مجموعة من كبار الشخصيات ورجال إطفاء آخرين كان يشاهدون الرقصة التقليدية.

وتسلق أكثر من 200 من رجال الإطفاء برج "سكاي تاور" في أوكلاند تكريما لأولئك الذين لقوا حتفهم في الهجمات على مركز التجارة العالمي، في 11 سبتمبر 2001. وحضر الحدث ثلاثة من كبار المسئولين في إدارة الإطفاء بمدينة نيويورك الأمريكية.

وفي هذه الأثناء، أحيا الأمريكيون ذكرى الضحايا تحت شعار "لن ننسى"، بينما اجتمع أقارب الضحايا في منطقة "جراوند زيرو"، حيث بدأت المراسم بالوقوف دقيقة حدادا على أرواحهم، كما رنت الأجراس في حوالي الساعة 8:46 صباحا بالتوقيت المحلي، وهو التوقيت الذي اصطدمت فيه إحدى الطائرات بالبرج الشمالي في مركز التجارة العالمي.

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