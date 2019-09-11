موعد مباراة بيراميدز ضد شباب بلوزداد في الكونفدرالية

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" عن مواجهة بيراميدز ضد شباب بلوزداد الجزائري في ذهاب دور الـ 32 بكأس الكونفدرالية الأفريقية السبت القادم الساعة 8 مساء.



مباراة بيراميدز ضد شباب بلوزداد



وتأهل فريق بيراميدز لدور الـ32 بعد الفوز علي إيتوال دي الكونغولي 4/1 في مباراة الذهاب وإنتهت مباراة العودة بهدف وحيد لـ بيراميدز.



ويأمل فريق بيراميدز فى الفوز أمام بطل الجزائر بعد خسارة كأس مصر أمام الزمالك يوم الأحد الماضي.



مباراة بيراميدز ضد الزمالك



وكان تغلب فريق الزمالك على بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد برج العرب فى إطار نهائي كأس مصر ويتوج باللقب رقم 27 فى تاريخه.



أحرز ثلاثية الفارس الأبيض يوسف أوباما هدف، وأشرف بن شرقي هدفين.