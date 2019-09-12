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رياضة

رغم انتقاله لـ طلائع الجيش.. الصفاقسي يتمسك بـ عمرو جمال

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 12:38 ص
عمرو جمال
عمرو جمال
أحمد هاني
أعلن نادي طلائع الجيش تعاقده رسميًا مع عمرو جمال؛ مهاجم الأهلي، لمدة موسمين مقبلين، لينتهي عقده بنهاية موسم 2020 / 2021.

لكن رئيس فرع كرة القدم بالصفاقسي سلمان بن رمضان، أكد أن إدارة الفريق ستدافع عن حقوقها للحصول على خدمات عمرو جمال.

وقال بن رمضان في تصريحات إذاعية أمس، الأربعاء، "نحن لم نفسخ العقد المبرم بيننا وبين عمرو جمال، ولذلك أرسلنا مبعوثا لمصر من أجل التفاوض مع إدارة الأهلي ووكيل أعمال اللاعب، الذي أصبح مؤهلا لتعزيز صفوف فريقنا".

وأوضح أنه تم الاتفاق على أن يلعب جمال مع طلائع الجيش لموسمين، على أن ينتقل للصفاقسي في يوليو 2021، ولا يمكنه الانتقال لأي ناد آخر لأنه مرتبط بعقد رسمي مع الفريق التونسي.

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