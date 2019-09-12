ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لكل اسم حكاية .. قصر الشناوي علامة تاريخية بالدقهلية لا تنسى

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 08:46 ص
قصر الشناوى
قصر الشناوى
همت الحسينى
يُعد قصر الشناوى من أهم المنشآت الاثرية التى لها واجهة تاريخية وحضارية بمحافظة الدقهلية وأحد العلامات البارزة ولكنه بمرور السنوات تحول إلى مبنى ادارى ومقر تابع للآثار رغم أنه كان من ضمن خطط تطويره عقب شرائه وتحويله لمتحف أثري كبير حيث سيكون أهم الأماكن الأثرية التي تدر ربحًا من خلال توافد السياح والزوار عليه وكان من المفترض ان يتم تطويره ليصبح متحفا كبيرا مميزا عقب شرائه من ورثته فى عام 2005.

تم بناء القصر فى عام 1928 وبناه محمد بك الشناوى وهو من طبقة ارستقراطية لها اسمها المميز داخل المحافظة وخارجها، وتبلغ مساحته 4164 م، ومكون من بدروم وطابقين وقد تم استيراد السلم الرابط بين الطابقين من إيطاليا وهو مصنع من الخشب المعشق بدون أية مسامير وملحق حديقة وملاعب كل ذلك تم تصميمه على الطراز الإيطالى ونفذه نخبة متميزة من المهندسين الإيطاليين حيث حصل القصر على شهادة كأجمل قصر بنى خارج إيطاليا بأيدى إيطاليين موقعة من موسوليني.

بنى القصر مهندس إيطالي وجعله تحفة معمارية حقيقية، ومن أميز وافضل القصور التي بنيت على الطراز الإيطالي خارج إيطاليا.. وبحديقته فيها أشجار نادرة ومتنوّعة، إضافة الى النافورة المميزة التي تلفت الأنظار وهى في الحديقة الخلفية للقصر ونال إعجاب الكثيرون رغم عدم تطويره بشكل يليق به كأحد المنشآت الأثرية المهمة والتى نالت اعجاب مصريبن وعرب وأجانب شاهدوا تصميماته الرائعة وجعلتهم مبهورين بأحد المعالم الأثرية بمصر .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قصر ألكسان لم ير النور.. زاره الملك فاروق وأنعم على صاحبه بلقب باشا.. صدر قرار بتحويله إلى متحف أسيوط منذ عام 2008.. والمحافظ: خطة لتطويره وفتح حديقته للمواطنين

ترشيحاتنا

بعد عودته من تركيا.. قيادي إخواني يواصل فضح الجماعة الإرهابية: يصنعون زبيبة الصلاة ولا يملكون أدلة تدين مصر

نجوم الفن يتصدرون تريندات تويتر.. زفاف احمد فهمى وهنا الزاهد وتصريحات اصالة

بكاء وتأثر هنا الزاهد ووالدتها في حفل زفافها على احمد فهمى ..فيديو

امسحه من هاتفك فورا.. جوجل تزيل هذا التطبيق الخطير من متجرها

فرصة العمر.. مدينة إيطالية تبحث عن سكان مقابل 25 ألف يورو وراتب شهري

محمد حماقي يحيي حفل زفاف احمد فهمي وهنا الزاهد .. صور

يا بختك يا متر مش هتلحق القضايا.. تركى ال الشيخ يشعل السوشيال ميديا .. شاهد

ما حكم من زنى بامرأة ثم تزوجها ؟ الإفتاء تجيب ..فيديو

امسحه من هاتفك فورا.. جوجل تزيل هذا التطبيق الخطير من متجرها

بـ مجوهرات فاخرة وفستان أسود.. شاهد إطلالة والدة هنا الزاهد فى حفل زفافها

قرار عاجل من الفيفا بشأن الفتاة الزرقاء في إيران

اخبار الفن والفنانين.. محمد حماقي يحيي حفل زفاف احمد فهمي وهنا الزاهد والنجمة تظهر بفستانين.. نجوم لبنان ينعون سيمون اسمر

فرصة العمر.. مدينة إيطالية تبحث عن سكان مقابل 25 ألف يورو وراتب شهري

فوق الركبة ودون أكمام.. شاهد فستان دنيا سمير غانم فى حفل زفاف احمد فهمى وهنا الزاهد ..صور

مرتضى منصور يكشف السر وراء عقوبة اتحاد الكرة على شيكابالا

مرتضى منصور يوجه رسالة نارية لـ كهربا حال رغبته في الانضمام لـ الاهلى

عقب إهانته جماهير الأهلى.. مصطفى يونس: شيكابالا لاعب موهوب ومميز

مكالمة جنسية وحبل غسيل.. اعترافات مثيرة لطالبة شنقت أمها.. ضبطتها تتحدث مع حبيبها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ مجوهرات فاخرة وفستان أسود.. شاهد إطلالة والدة هنا الزاهد فى حفل زفافها

إطلالة جديدة.. هنا الزاهد تغير فستانها في حفل زفافها على احمد فهمى ..صور

فوق الركبة ودون أكمام.. شاهد فستان دنيا سمير غانم فى حفل زفاف احمد فهمى وهنا الزاهد ..صور