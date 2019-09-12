لكل اسم حكاية .. قصر الشناوي علامة تاريخية بالدقهلية لا تنسى

يُعد قصر الشناوى من أهم المنشآت الاثرية التى لها واجهة تاريخية وحضارية بمحافظة الدقهلية وأحد العلامات البارزة ولكنه بمرور السنوات تحول إلى مبنى ادارى ومقر تابع للآثار رغم أنه كان من ضمن خطط تطويره عقب شرائه وتحويله لمتحف أثري كبير حيث سيكون أهم الأماكن الأثرية التي تدر ربحًا من خلال توافد السياح والزوار عليه وكان من المفترض ان يتم تطويره ليصبح متحفا كبيرا مميزا عقب شرائه من ورثته فى عام 2005.





تم بناء القصر فى عام 1928 وبناه محمد بك الشناوى وهو من طبقة ارستقراطية لها اسمها المميز داخل المحافظة وخارجها، وتبلغ مساحته 4164 م، ومكون من بدروم وطابقين وقد تم استيراد السلم الرابط بين الطابقين من إيطاليا وهو مصنع من الخشب المعشق بدون أية مسامير وملحق حديقة وملاعب كل ذلك تم تصميمه على الطراز الإيطالى ونفذه نخبة متميزة من المهندسين الإيطاليين حيث حصل القصر على شهادة كأجمل قصر بنى خارج إيطاليا بأيدى إيطاليين موقعة من موسوليني.



