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ثقافة

رئيس قصور الثقافة في زيارة لسانت كاترين لافتتاح استراحة السادات

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 03:28 ص
صدى البلد
طارق موسى
قام د.أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة بزيارة مدينة سانت كاترين لتفقد متحف واستراحة الزعيم الراحل محمد أنور السادات بهدف وضع الرؤى الفنية لتطوير ورفع كفاءة المتحف تمهيدا لافتتاحه خلال فعاليات ملتقى تسامح الأديان تحت شعار "هنا نصلي معا" والمزمع إقامته فى الفترة من ١٠ إلى ١٢ أكتوبر المقبل برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

بدأت فعاليات الجولة باستقبال اللواء طلعت العنانى رئيس مدينة سانت كاترين للدكتور عواض برفقة مدير عام الثقافة بجنوب سيناء، أعقبها التوجه لمكان إنشاء المسرح الذى يعد خصيصا لهذه الاحتفالية على مساحة ٣٧٥ متر مربع ، وطرح التعديلات الفنية على التصميم. 

تلا ذلك تفقد متحف واستراحة الزعيم الراحل محمد أنور السادات لوضع التصور الفني للمتحف لإخراجه بالشكل الذي يليق بالحدث، بالإضافة لطرح الأفكار الخاصة بالمعرض البدوى والورش الفنية ببهو الإستراحة .

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