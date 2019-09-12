بعد 8 أسابيع.. The Lion king يقترب من المليار الثاني

اقترب فيلم the lion king من تحقيق المليار الثاني حيث بلغت إيراداته مليارًا و600 مليون دولار بعد مرور 8 أسابيع على طرحه بالسينمات الأمريكية والعالمية.





حقق الفيلم في الولايات المتحدة الأمريكية إيرادات وصلت لـ 529 مليون دولار أمريكي، أما في أفريقيا وآسيا وأوروبا وصلت إيرادات الفيلم إلى مليار و100 مليون دولار.





فيلم lion king 2019 هو أول فيلم واقعي للنسخة الكرتونية التي قدمت عام ١٩٩٤ في السينما الأمريكية، وتم تقديمها أيضًا باللهجة المصرية.





ويقوم بدور سامبا الممثل دونالد جلوفر، وأما نالا تقدمها بيونسيه، أما سيبما فيقدمه الطفل JD McCrary، وسيث روجين يقوم بالأداء الصوتي لـPumbaa، جون كاني يجسد دور Rafiki.