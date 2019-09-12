مرتضى منصور يحذر من كارثة في مباراة السوبر

حذر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من تكرار كارثة جديدة بين الجماهير، في مباراة كأس السوبر المصري، بين الأهلي والزمالك المحدد لها يوم 20 سبتميبر الحالي، على ملعب السلام بالقاهرة.



وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية: "البعض يحاول إثارة الفتنة بين جماهير الأهلي والزمالك، وأخشى من وقوع كارثة جديد بين الجماهير في مباراة السوبر المقبلة".



وأضاف: "لن نلعب مباراة السوبر في ملعب السلام، لأنه ملعب الأهلي من الأساس، وأطالب بنقل المباراة لملعب برج العرب، كي يتم السيطرة على الجماهير وأعمال الشغب".



ويخوض الأهلي مباراة كأس السوبر باعتباره بطل الدوري الموسم الماضي، بينما يخوض الزمالك اللقاء باعتباره بطلا لكأس مصر النسخة السابقة.