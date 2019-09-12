ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مرتضى منصور يحذر من كارثة في مباراة السوبر

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 09:42 ص
مرتضى منصور رئيس
مرتضى منصور رئيس الزمالك
محمد السعيد
حذر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من تكرار كارثة جديدة بين الجماهير، في مباراة كأس السوبر المصري، بين الأهلي والزمالك المحدد لها يوم 20 سبتميبر الحالي، على ملعب السلام بالقاهرة.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية: "البعض يحاول إثارة الفتنة بين جماهير الأهلي والزمالك، وأخشى من وقوع كارثة جديد بين الجماهير في مباراة السوبر المقبلة".

وأضاف: "لن نلعب مباراة السوبر في ملعب السلام، لأنه ملعب الأهلي من الأساس، وأطالب بنقل المباراة لملعب برج العرب، كي يتم السيطرة على الجماهير وأعمال الشغب".

ويخوض الأهلي مباراة كأس السوبر باعتباره بطل الدوري الموسم الماضي، بينما يخوض الزمالك اللقاء باعتباره بطلا لكأس مصر النسخة السابقة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مرتضى منصور يفتح النار على ثلاثي الأهلي

ملعب الأهلي.. مرتضى منصور: لن ألعب السوبر على ستاد السلام

أخبار الزمالك اليوم 11-9-2019.. بعثة الزمالك تصل السنغال.. ومرتضى منصور يرفض خوض السوبر على ملعب السلام

طالب بتخفيض العدد.. مرتضى منصور: هناك احتقان بين جمهور الاهلى والزمالك قبل السوبر

ترشيحاتنا

خناقة داخل الكنيست.. شاهد رئيس القائمة العربية يضرب نتنياهو

حاول إغواءه بالمال.. القبض على ذئب بشري تحرش بطفل مصري في الكويت

يا بختك يا متر مش هتلحق القضايا.. تركى ال الشيخ يشعل السوشيال ميديا .. شاهد

سعر الدولار اليوم الخميس 12- 9- 2019 وأسعار العملات الأجنبية.. فيديو

قبيل لقاء بوتين ونتنياهو.. روسيا ترد على ضم الضفة وغور الأردن

بإطلالة مثيرة وفاء عامر مع نجلها في حفل زفاف احمد فهمى وهنا الزاهد

يا بختك يا متر مش هتلحق القضايا.. تركى ال الشيخ يشعل السوشيال ميديا .. شاهد

مرتضى منصور يكشف السر وراء عقوبة اتحاد الكرة على شيكابالا

مرتضى منصور يوجه رسالة نارية لـ كهربا حال رغبته في الانضمام لـ الاهلى

عقب إهانته جماهير الأهلى.. مصطفى يونس: شيكابالا لاعب موهوب ومميز

طالب بتخفيض العدد.. مرتضى منصور: هناك احتقان بين جمهور الاهلى والزمالك قبل السوبر

اخبار الرياضة.. ميسى يكشف موقفه من الرحيل عن برشلونة.. الجبلاية تجري قرعة الدوري اليوم.. تركى ال الشيخ يشعل السوشيال ميديا

فتحي مبروك يتساءل عن سر غياب اسمه عن القائمة المرشحة لقيادة المنتخب

عضو مجلس إدارة الاهلى فى حفل زفاف هنا الزاهد واحمد فهمى ..صور

ايهاب جلال الأقرب.. سيف زاهر يعلن موعد الإعلان الرسمي لمدرب المنتخب

موعد حفل قرعة الدوري الممتاز موسم 2019 / 2020

ضحك ولعب وجد.. كواليس سفر بعثة الزمالك من القاهرة لـ داكار

مرتضى منصور يستعين بـ مقطع فيديو للتأكيد على رفض هجوم جماهير الزمالك على الأهلى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان أنيق.. زوجة ماجد المصري تتألق في حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمي

بعد حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمى الأسطوري .. 20 إطلالة ساحرة للنجمة الشابة

أوف شولدر وشفاف .. شاهد فستان هنا الزاهد الثانى بحفل زفافها على أحمد فهمى