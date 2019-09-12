«الإعجاز التشريعي في قضية الميراث».. عنوان مسابقة لجنة القرآن بمجمع البحوث

3- 5 آلاف جنيه للفائز الثالث.





أعلنت لجنة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بمجمع البحوث الإسلامية عن المسابقة العالمية السنوية، مشيرة إلى أن المسابقة تعقد هذا العام في موضوع "الإعجاز التشريعي في قضية الميراث".وقال الدكتور نظير محمد عيّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن المسابقة تُعقد بشكل سنوي في إطار النشاط العلمي للجنة، وتشجيًعا للباحثين على المشاركة بأعمالهم البحثية تمهيدًا لاستفادة الناس من تلك المجهودات العلمية، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في إطار أنشطة لجان المجمع وتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بتكثيف أنشطتها العلمية.وحددت اللجنة الشروط اللازم توافرها في الأبحاث المتقدمة على أن يكون البحث المقدم إلى المسابقة بإحدى اللغتين: العربية أو الإنجليزية، وألا يكون البحث قد سبق تقديمه لنيل درجة علمية وألا يكون قد سبق نشره أو تقديمه لمسابقة أخرى مع تقديم كل متسابق إقرارًا كتابيًا بذلك، وألا يكون المتقدم للمسابقة قد فاز بإحدى الجوائز الثلاث الأولى في المسابقات الماضية للجنة عن ثلاث سنوات سابقة، مضيفة أن يكون مقدم البحث حاصلًا على الثانوية الأزهرية أو الثانوية العامة على الأقل، وأن يكشف البحث عن أوجه الإعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة في موضوع المسابقة، فضلا عن التوثيق العلمي لمادة البحث من ناحيتي تفسير الآيات القرآنية وتخريج الأحاديث النبوية المستشهد بهما.وأضافت اللجنة بعض الشروط الأخرى كأن يقدم البحث (Word file) بحجم خط (14) للمتن، و(16) للعناوين، وألا تقل عدد صفحاته عن مائة صفحة ولا تزيد على مائة وخمسين صفحة من القطع الكبير، مشيرة إلى أن المتسابق يرفق كل بحث ملخصًا له لا يقل عن عشر صفحات ولا يزيد على عشرين صفحة بالإضافة إلى السيرة الذاتية للمتسابق، والـ (C.D) الخاص بالبحث للمتسابق، فضلًا عن تقديم البحث وملخصه من ثلاث نسخ إلى أمانة لجنة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بالإدارة العامة لشئون مجلس المجمع ولجانه وذلك بمقرها الكائن بمجمع البحوث الإسلامية بمدينة نصر، وذلك في موعد أقصاه نهاية أغسطس سنة 2020م.وأوضحت اللجنة أنه فيما يتعلق بجوائز المسابقة؛ سيتم منح جوائز مالية قيمتها خمسة وستون ألف جنيه (65.000) لـ (18) فائزًا على الوجه الآتي:1- 15 ألف جنيه للفائز الأول.2- 10 آلاف جنيه للفائز الثاني.- وتمنح (5) خمس جوائز تقديرية بواقع 3 آلاف جنيه للجائزة الواحدة.- كما تمنح [10] جوائز تشجيعية بواقع ألفي جنيه للجائزة الواحدةوسوف تمنح اللجنة جميع الفائزين شهادات تقدير.