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توك شو

تعرف على كيفية التغلب على الأرق وأعراضه.. فيديو

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 01:29 م
صدى البلد
توك شو
قال الدكتور طاهر شلتوت، استشاري أمراض الطب النفسي، إنه مثلما نصف جسد الإنسان بسمات تميزه، أيضا يتم تمييز الشخصيات بأسماء يطلق عليها أطباء النفس بالسمات الشخصية.

وأضاف الدكتور طاهر شلتوت، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن لكل شخصية سمات معينة تتميز بها، موضحا أن الشخصيتين الأكثر عرضة للقلق والأرق هما الشخصية القلقة والشخصية الوسواسية.

وأوضح استشاري أمراض الطب النفسي، أن الشخصية الوسواسية هى الأكثر شيوعا لمرض الأرق، لافتا إلى أن معظم سماتها سمات ممتازة، حيث إن مستوى الذكاء لدى أصحابها مرتفع، والقدرات الذهنية كذلك، بالإضافة إلى أن ضميرهم يدفعهم دائما لعمل كل شيء بمثالية.

وأكد أن هذه الشخصيات غالبا تكون ناجحة، موضحا أن أعراض مرض الأرق يكون نتيجة لنقص مادة السيترولين بالدماغ، مقدما حلا للذك، إما عن طريق الدواء، أو بالجلسات النفسية، أو من خلال برامج تعديل السلوك، مضيفا أن الحل الأمثل هو وضع الـ3 حلول معا.

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