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اقتصاد

وضع حجر الاساس.. المنطقة التجارية اللوجستية بالشرقية توفر 33 ألف فرصة عمل

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 05:13 م
وزراة التموين
وزراة التموين
محمد صبيح
قال إبراهيم العشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، إن حجم الاستثمارات بمشروع المنطقة التجارية اللوجستيه بمحافظة الشرقية وصل لـ مليار جنيه.

وأضاف عشماوي خلال وضع حجر أساس المنطقة التجارية اللوجستيه بالشرقية، أن الجهاز يسعى خلال الفترة المقبلة في إقامة مشروعين أخرين بالمحافظة، مشيرا إلى أن مشروع المنطقة اللوجيستية بالشرقية يقام على مساحة ٦٤٠٠ متر ، ومن المقرر تسليمه خلال ثلاث سنوات.

وأشار إلى أن المشروع يوفر فرص عمل مباشرة حوالي ٢٥٠٠ فرصة و٨ الالف فرصة عمل غير مباشرة.

وافتتحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أعمال تطوير مكتب تموين البوردين في الزقازيق بالشرقية بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وذلك بأحدث التقنيات التكنولوجية.

وأوضح محمد سرور مفتش ومسئول إدخال البيانات بالمكتب، أن النظام الجديد أحدث تطورا كبيرا في متابعة الإجراءات المتعلقة ببطاقات التموين الخاصة بالمواطنين، منوها بأن "السيستم" يتيح التعرف على البيانات المتعلقة بحالة البطاقة والإجراءات المطلوب تنفيذها.

وأوضح ان من تلك الاسباب حذف الأشخاص من البطاقة وهل الاسم مربوط على بطاقة أخرى مع إمكانية تنفيذ الشكاوى في نفس الحال.

وأشار "سرور" إلى أن "السيستم" يتيح للموظف المسئول التعرف على بيانات المواطنين التموينية من محافظات الجمهورية، وهو النظام الذي تديره وزاة الإنتاج الحربي مع وزارة التموين.

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