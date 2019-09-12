جاكت ولا بورنص.. نانسي عجرم بإطلالة غريبة على البحر

نشرت الفنانة نانسي عجرم علي صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات" انستجرام" صورة لها جديدة علي الشاطئ.وارتدت نانسي شورت ابيض علي مايوه اسود وجاكت طويل منقوش بدل البورنص ، علي سليبر باللون الجملي ، واعتمدت نانسي قبعة بيضاء ونضارة شمس بني .واظهرت نانسي شعرها تحت القبعة، وكتبت نانسي تعليقا علي الصورة" Sending you a little box of sunshine🌞💕