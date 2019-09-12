فنزويلا: سنقدم أدلة للأمم المتحدة على تورط كولومبيا فى شن هجمات إرهابية

أعلنت السلطات الفنزويلية أنها ستقدم للأمم المتحدة أدلة قاطعة على ما وصفته بـ"تخطيط كولومبيا لعمليات إرهابية ضد فنزويلا واغتيال الرئيس نيكولاس مادورو".
وقال وزير الخارجية الفنزويلي جورجي أرياسا -في تغريدة له على موقع (تويتر) أوردتها قناة (روسيا اليوم) اليوم الخميس- إن الأدلة ستشمل الأماكن والحيثيات والصور والشهادات والتواريخ والأسماء والصلات حول الهجمات الإرهابية التي تم التخطيط لها.
كانت السلطات الفنزويلية قد أعلنت -في وقت سابق- إحباط مخطط لاستهداف مقرات للمحكمة والقوات الخاصة الفنزويلية، ووجهت اتهامات إلى كولومبيا بأن التحضير للهجمات جرى على أراضيها، كما اتهمت فنزويلا كولومبيا بالوقوف وراء مخططات لاغتيال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وقال وزير الخارجية الفنزويلي جورجي أرياسا -في تغريدة له على موقع (تويتر) أوردتها قناة (روسيا اليوم) اليوم الخميس- إن الأدلة ستشمل الأماكن والحيثيات والصور والشهادات والتواريخ والأسماء والصلات حول الهجمات الإرهابية التي تم التخطيط لها.
كانت السلطات الفنزويلية قد أعلنت -في وقت سابق- إحباط مخطط لاستهداف مقرات للمحكمة والقوات الخاصة الفنزويلية، ووجهت اتهامات إلى كولومبيا بأن التحضير للهجمات جرى على أراضيها، كما اتهمت فنزويلا كولومبيا بالوقوف وراء مخططات لاغتيال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.