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أخبار العالم

فنزويلا: سنقدم أدلة للأمم المتحدة على تورط كولومبيا فى شن هجمات إرهابية

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 09:19 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت السلطات الفنزويلية أنها ستقدم للأمم المتحدة أدلة قاطعة على ما وصفته بـ"تخطيط كولومبيا لعمليات إرهابية ضد فنزويلا واغتيال الرئيس نيكولاس مادورو".

وقال وزير الخارجية الفنزويلي جورجي أرياسا -في تغريدة له على موقع (تويتر) أوردتها قناة (روسيا اليوم) اليوم الخميس- إن الأدلة ستشمل الأماكن والحيثيات والصور والشهادات والتواريخ والأسماء والصلات حول الهجمات الإرهابية التي تم التخطيط لها.

كانت السلطات الفنزويلية قد أعلنت -في وقت سابق- إحباط مخطط لاستهداف مقرات للمحكمة والقوات الخاصة الفنزويلية، ووجهت اتهامات إلى كولومبيا بأن التحضير للهجمات جرى على أراضيها، كما اتهمت فنزويلا كولومبيا بالوقوف وراء مخططات لاغتيال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

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