بوتين يقبل دعوة نتنياهو لـ زيارة إسرائيل

ذكرت وسائل إعلام روسية، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل الدعوة لزيارة إسرائيل مطلع العام المقبل، التي سلمها له رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.



وأكد بوتين في افتتاح المباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في مدينة سوتشي الروسية، اليوم الخميس، على أهمية التعاون الأمني بين روسيا وإسرائيل، وخاصة "في ظل استمرار الخطر الذي يمثله الإرهاب الدولي".



وقال بوتين مخاطبا نتنياهو: "أقول بصراحة إن علاقاتنا سواء في مجال الأمن أو في المجال العسكري، اكتسبت نوعية جديدة بفضل جهودكم إلى حد كبير".



وتطرق الرئيس الروسي خلال اللقاء مع نتنياهو إلى موضوع الانتخابات التشريعية التي من المقرر أن تجري يوم 17 سبتمبر، مشيرا إلى أن أكثر من 1.5 مليون شخص ينحدرون من الاتحاد السوفيتي السابق يعيشون في إسرائيل، ولذلك تتابع روسيا باهتمام الانتخابات الإسرائيلية.



وأشارت قناة روسيا اليوم إلى أن بوتين أعرب عن أمله في أن يفوز في الانتخابات "سياسيون مسؤولون، سيحافظون على ما تم تحقيقه في العلاقات الثنائية خلال الفترة الأخيرة، وسيتحركون معنا لاحقا في طريق تطوير العلاقات الروسية – الإسرائيلية".



من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه يقيم عاليا التعاون بين العسكريين الروس والإسرائيليين، مشيرا إلى أن الاتصالات مع بوتين "سمحت بتفادي وقوع أي احتكاك أو تصادم بين عسكريينا"، معتبرا ذلك "عنصرا مهما لاستقرار المنطقة".

