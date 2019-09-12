ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بوتين يقبل دعوة نتنياهو لـ زيارة إسرائيل

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 09:40 م
بوتين ونتنياهو
بوتين ونتنياهو
عرفة البنداري
ذكرت وسائل إعلام روسية، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل الدعوة لزيارة إسرائيل مطلع العام المقبل، التي سلمها له رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وأكد بوتين في افتتاح المباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في مدينة سوتشي الروسية، اليوم الخميس، على أهمية التعاون الأمني بين روسيا وإسرائيل، وخاصة "في ظل استمرار الخطر الذي يمثله الإرهاب الدولي".

وقال بوتين مخاطبا نتنياهو: "أقول بصراحة إن علاقاتنا سواء في مجال الأمن أو في المجال العسكري، اكتسبت نوعية جديدة بفضل جهودكم إلى حد كبير".

وتطرق الرئيس الروسي خلال اللقاء مع نتنياهو إلى موضوع الانتخابات التشريعية التي من المقرر أن تجري يوم 17 سبتمبر، مشيرا إلى أن أكثر من 1.5 مليون شخص ينحدرون من الاتحاد السوفيتي السابق يعيشون في إسرائيل، ولذلك تتابع روسيا باهتمام الانتخابات الإسرائيلية.

وأشارت قناة روسيا اليوم إلى أن بوتين أعرب عن أمله في أن يفوز في الانتخابات "سياسيون مسؤولون، سيحافظون على ما تم تحقيقه في العلاقات الثنائية خلال الفترة الأخيرة، وسيتحركون معنا لاحقا في طريق تطوير العلاقات الروسية – الإسرائيلية".

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه يقيم عاليا التعاون بين العسكريين الروس والإسرائيليين، مشيرا إلى أن الاتصالات مع بوتين "سمحت بتفادي وقوع أي احتكاك أو تصادم بين عسكريينا"، معتبرا ذلك "عنصرا مهما لاستقرار المنطقة".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نتنياهو يعتزم مناقشة الوضع في سوريا مع بوتين

قبيل لقاء بوتين ونتنياهو.. روسيا ترد على ضم الضفة وغور الأردن

نتنياهو يلتقي وزير الدفاع الروسي

ترشيحاتنا

تعليمات خاصة من فايلر لمهاجمي ولاعبي وسط الأهلي

3 أمور داوم النبي على الدعاء بها عند الوضوء.. اغتنمها

النادي الأعلى قيمة تسويقية في مصر.. الأرقام تجيب قبل بدء الدوري

للتنازل عن قضية شقيق تميم.. محامية أمريكية للنظام القطري: لا أقبل الرشوة

رابط تنسيق الثانوية الأزهرية 2019.. تعرف على النتيجة برقم الجلوس

مقتل وإصابة 17 شخصًا جرّاء انفجار عبوة ناسفة جنوبي تركيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جاكت ولا بورنص.. نانسي عجرم بإطلالة غريبة على البحر

مي سليم تظهر بإطلالة أنيقة تبهر الجمهور

بـ ملابس الشاطئ ..داليا مصطفى تنشر سيلفي مع زوجها