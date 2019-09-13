التعليم تكشف تفاصيل برنامج جديد لدعم معلمي الصفين الأول والثاني الثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بالنسبة لموقف تدريب معلمي الصفين الأول والثانى الثانوى، أطلقت الوزارة برنامجًا جديدًا للمرحلة الثانوية لدعم جميع معلمي الصفين الأول والثانى الثانوى فى مجال التعليم والتربية.



وقالت الوزارة: بدأ التدريب فى شهر سبتمبر الجاري، وتناول المحتوى أشكالًا جديدة من التربية التي تدعم الطريقة الجديدة للتقييم مثل التعلم القائم على التحقيق، وتوظيف تقنيات التعلم التكنولوجية، وربط المفاهيم بتطبيقات الحياة الحقيقية.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن هذه التدريبات تستهدف تدريب المعلمين على استخدام التقنيات الحديثة واستراتيجيات التدريس، لتنمية مهارات الطلاب، بالتوازي مع حصولهم على المحتوى العلمي من خلال بنك المعرفة.



جدير بالذكر أنه من المقرر أن تبدأ الدراسة بالنسبة لطلاب المرحلة الثانوية يوم 21 سبتمبر 2019 بجميع المدارس.