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مرأة

بعد ولادتها بأيام.. شاهد أناقة زوجة كريم فهمى فى فرح هنا الزاهد وشقيقه

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 02:59 ص
زوجة كريم فهى
زوجة كريم فهى
هاجر هانئ
حرصت دانيا البناوي زوجة الفنان كريم فهمي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بصورة جديدة لها بصحبة زوجها خلال حضورهما حفل زفاف شقيقه أحمد فهمي على الفنانة هنا الزاهد.

أطلت زوجة كريم فهمى فى الفرح بإطلالة أنيقة، مرتدية فستان أبيض منفوش وذا أكمام مكشوفة، واتسم التصميم بحزام رفيع حول منطقة الخصر.

وتزينت دانيا البناوي بمجوهرات جذابة، فيما اعتمدت على خصلات شعرها الانسيابي المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا مميزا متناسقا مع ملامحها.

يذكر أن زوجة كريم فهمي وضعت مولودتها جميلة منذ أيام قليلة قبل حفل زفاف أحمد فهمى و هنا الزاهد.

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