أحمد فهمي يتصدر تويتر لليوم الثاني بعد حفل زفافه على هنا الزاهد

تصدر هاشتاج أحمد_فهمي موقع التواصل الاجتماعي تويتر لليوم الثاني علي التوالي بعد احتفاله بحفل زفافه على الفنانة هنا الزاهد.
وجاءت تعليقات الجمهور على حفل الزفاف كالتالي: فرح هنا الزاهد وأحمد فهمى مكنش فرح دى كانت معجنه 😂... أجمل حاجه قريتها ف تريند فرح هنا الزاهد ده اما احمد فهمي قال انا مكنتش متوقع عمري أن اعمل فرح بس هي جت عملت كل اللي هي عايزاه 💛 ، ما اجملهم لايقين على بعض ولازلت اذكر لقائهم بصاحبة السعادة كانو عسل الله يوفقهم #هنا_الزاهد #احمد_فهمي.
احمد فهمي قال انا مكونتش متوقع عمري أن اعمل فرح بس هي جت عملت كل اللي هي عايزاه ❤.. الجملة عبرت عن كلام كتير اوي 👏 .. يا ريت محدش يقول كلام بعد احمد فهمي يا جماعه ❤️ .
فيما اقترح آخر أن يتم الطلب من أحمد فهمي وهنا الزاهد عرض فيديو فرحهم كامل عشان بصراحة الفيديوهات الصغيره اللي بنشوفها دي تشويق وبس.
وجاءت تعليقات الجمهور على حفل الزفاف كالتالي: فرح هنا الزاهد وأحمد فهمى مكنش فرح دى كانت معجنه 😂... أجمل حاجه قريتها ف تريند فرح هنا الزاهد ده اما احمد فهمي قال انا مكنتش متوقع عمري أن اعمل فرح بس هي جت عملت كل اللي هي عايزاه 💛 ، ما اجملهم لايقين على بعض ولازلت اذكر لقائهم بصاحبة السعادة كانو عسل الله يوفقهم #هنا_الزاهد #احمد_فهمي.
احمد فهمي قال انا مكونتش متوقع عمري أن اعمل فرح بس هي جت عملت كل اللي هي عايزاه ❤.. الجملة عبرت عن كلام كتير اوي 👏 .. يا ريت محدش يقول كلام بعد احمد فهمي يا جماعه ❤️ .
فيما اقترح آخر أن يتم الطلب من أحمد فهمي وهنا الزاهد عرض فيديو فرحهم كامل عشان بصراحة الفيديوهات الصغيره اللي بنشوفها دي تشويق وبس.