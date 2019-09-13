أحمد فهمي يتصدر تويتر لليوم الثاني بعد حفل زفافه على هنا الزاهد

تصدر هاشتاج أحمد_فهمي موقع التواصل الاجتماعي تويتر لليوم الثاني علي التوالي بعد احتفاله بحفل زفافه على الفنانة هنا الزاهد.



وجاءت تعليقات الجمهور على حفل الزفاف كالتالي: ‏فرح هنا الزاهد وأحمد فهمى مكنش فرح دى كانت معجنه 😂... أجمل حاجه قريتها ف تريند فرح هنا الزاهد ده اما احمد فهمي قال انا مكنتش متوقع عمري أن اعمل فرح بس هي جت عملت كل اللي هي عايزاه 💛 ، ما اجملهم لايقين على بعض ولازلت اذكر لقائهم بصاحبة السعادة كانو عسل الله يوفقهم ‎#هنا_الزاهد ‎#احمد_فهمي.



احمد فهمي قال انا مكونتش متوقع عمري أن اعمل فرح بس هي جت عملت كل اللي هي عايزاه ❤.. الجملة عبرت عن كلام كتير اوي 👏 .. يا ريت محدش يقول كلام بعد احمد فهمي يا جماعه ❤️ .



‏فيما اقترح آخر أن يتم الطلب من أحمد فهمي وهنا الزاهد عرض فيديو فرحهم كامل عشان بصراحة الفيديوهات الصغيره اللي بنشوفها دي تشويق وبس.