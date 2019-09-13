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فن

أحمد فهمي يتصدر تويتر لليوم الثاني بعد حفل زفافه على هنا الزاهد

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 02:48 ص
احمد فهمي وهنا الزاهد
احمد فهمي وهنا الزاهد
مصطفى كرم
تصدر هاشتاج أحمد_فهمي موقع التواصل الاجتماعي تويتر لليوم الثاني علي التوالي بعد احتفاله بحفل زفافه على الفنانة هنا الزاهد.

وجاءت تعليقات الجمهور على حفل الزفاف كالتالي: ‏فرح هنا الزاهد وأحمد فهمى مكنش فرح دى كانت معجنه 😂... أجمل حاجه قريتها ف تريند فرح هنا الزاهد ده اما احمد فهمي قال انا مكنتش متوقع عمري أن اعمل فرح بس هي جت عملت كل اللي هي عايزاه 💛 ، ما اجملهم لايقين على بعض ولازلت اذكر لقائهم بصاحبة السعادة كانو عسل الله يوفقهم ‎#هنا_الزاهد ‎#احمد_فهمي.

احمد فهمي قال انا مكونتش متوقع عمري أن اعمل فرح بس هي جت عملت كل اللي هي عايزاه ❤.. الجملة عبرت عن كلام كتير اوي 👏 .. يا ريت محدش يقول كلام بعد احمد فهمي يا جماعه ❤️ .

‏فيما اقترح آخر أن يتم الطلب من أحمد فهمي وهنا الزاهد عرض فيديو فرحهم كامل عشان بصراحة الفيديوهات الصغيره اللي بنشوفها دي تشويق وبس.

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