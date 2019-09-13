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أخبار البلد

البيئة: جمع ٢٤٢٨٨ طن قش أرز والتفتيش على ١٦٦٥ منشأة صناعية.. صور

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 02:36 م
صدى البلد
حنان توفيق
تمكنت وزارة البيئة من التفتيش على المنشآت الصناعية الكبرى والمتوسطة والصغيرة، كما قامت فرق التفتيش التابعة للوزارة والأفرع الإقليمية بمحافظات المنظومة بالتفتيش على عدد ١٦٦٥ منشأة صناعية تبين مخالفة عدد ٣٠٤ منشآت للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

ومن ناحية أخرى تم بالتعاون مع وزارة الزراعة تجميع ما يقرب من ٢٤٢٨٨ طن قش أرز من خلال مواقع التجميع والتي تم العمل بها حتى الآن وعددها ٢٤٨ وذلك للتعامل معه والاستفادة منه بدلا من حرقه، وتم تحرير عدد ٢٢ محضر للمزارعين المخالفين لتعليمات الوزارة بعدم حرق المخلفات الزراعية.

وقامت فرق الوزارة بفحص عدد ٨٠١٧ مركبة من خلال تنفيذ عدد من الحملات المرورية لفحص عوادم المركبات وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حيث تبين مخالفة عدد ١٦٧٧ وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وفي إطار الدور التوعوي لوزارة البيئة قامت الأفرع الإقليمية المعنية بمنظومة قش الأرز بتنفيذ عدد ٨٢٨ ندوة توعوية للمزارعين لتعريفهم بأضرار حرق قش الأرز وسبل تدويره والاستفادة منه ويتم المتابعة من خلال غرفة العمليات بين الزراعة والبيئة والتنمية المحلية بناء على تكليفات رئيس الوزراء ولاتزال الجهود مستمرة باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والتعاون مع كافة الجهات المعنية للسيطرة على مصادر تلوث الهواء ومجابهة نوبات تلوث الهواء الحادة.

وترحب وزارة البيئة باستقبال شكواكم من خلال الإدارة العامة لخدمة المواطنين عبر الخط الساخن ١٩٨٠٨ من ٨ ص إلى ٩ م وعبر موقع التواصل الاجتماعي Facebook وزارة البيئة المصرية - الصفحة الرسمية، وتطبيق WhatsApp 01222693333 تليفون 022525640.

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