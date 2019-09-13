وفد من غرفة الإسكندرية التجارية يبحث فرص تنشيط السياحة بين مصر والإمارات بدبي

تستضيف دائرة السياحة والتسوق بدبى برئاسة سعيد هلال المري خلال الفترة من ٢١ إلى ٢٥ سبتمبر الجاري، وفدًا من شعبة السياحة والطيران بغرفة الإسكندرية التجارية برئاسة حسام الحلو رئيس الشعبة، يضم 26 شركة سياحة مصرية وممثلون عن اتحاد الغرف السياحية وبتوجيه من أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية التجارية.



وقال حسام الحلو، رئيس شعبة السياحة والطيران بغرفة الإسكندرية التجارية في تصريحات له اليوم، إن الهدف من الرحلة هو تنشيط السياحة بين مصر و الإمارات ورفع مستوى اعداد السائحين بين الدولتين ورفع القدرة التنافسية لشركات السياحة المصرية.



وأوضح الحلو أن برنامج الزيارة يشمل عقد ورش عمل مع شركات السياحة و الفنادق بدبى و يشمل أيضًا إجتماعات مع إدارة إكسبو ٢٠٢٠ و لقاءات مع كبرى الشخصيات السياحية بدبى كما يشمل زيارات الى جميع الأماكن السياحية الجديدة بدبى للتعرف على آخر مستجدات التسويق السياحى هناك.



وأشار حسام الحلو إلى الإتفاق مع دائرة السياحة والسفر بدبي على تنظيم عدة رحلات وهذه هى الرحلة الأولى التي تم الاتفاق عليها فى الاجتماع الذى تم بين وفد الغرفة التجارية برئاسة حسام الحلو رئيس مجلس ادارة شعبة السياحة و الطيران و الجانب الإماراتى برئاسة الشيخ سعيد هلال المرى رئيس دائرة السياحة والتسوق بدبى بمعرض ATM بدبى فى ابريل الماضى و الذى أوفده أحمد الوكيل رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بالاسكندرية و بتكليف منه.



وأشاد الحلو بجهود رئيس التمثيل التجاري المصري بدبي دكتور يونان إدوارد و القنصل المصرى محمد المغربى في دعم وتنشيط العلاقات التجارية والسياحية والاستثمارية بين مصر والامارات والذين يقدمون الدعم اللازم للمصريين في الامارات والباحثين عن فرص استثمارية وتجارية هناك.



ونوه حسام الحلو إلى أنه سيتم عقد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل برئاسة احمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالاسكندرية وحسام الحلو رئيس الوفد للوقوف على التكليفات النهائية للوفد المشارك.